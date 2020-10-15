В одеському дитячому садку 4-річна дівчинка отримала серйозні травми. Однак вихователі не допомогли дитині.

Прикрий випадок трапився під час прогулянки у дитсадку. Через отримані травми дівчинка наразі перебуває в лікарні. Про це повідомляє ТСН.

Читайте також Особистість викладача та здібності: на що звертати увагу при обранні гуртка для дитини

Попри те, що дівчинку одразу почало нудити, вихователі не викликали лікаря, а вклали дитину спати. Батьки дізналися про інцидент лише ввечері, коли забирали її додому. Тільки тоді для дитини викликали швидку. Через недбалість вихователів, до вечора її стан погіршився. Лікарі виявили у дівчинки струс мозку та перелом черепа.

За словами батьків, працівники дитсадка просили не розповідати лікарям, що дівчинка отримала травми саме там під час прогулянки.

Поспостерігайте за донькою ввечері. Якщо вона погано почуватиметься, то зверніться до медзакладу. Я вас благаю не казати, що це сталось у дитячому садочку,

– переповідав батько.

Наразі деталі цього інциденту вже розслідує поліція.