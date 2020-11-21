Деякі люди не проти, щоб лікар мав змогу прописати препарати, які забирають хронічний біль та не призводять до пошкодження мозку чи інших внутрішніх органів. Цікаво, що такі ліки існують – на основі активних речовин конопель. Однак вже після першої згадки про медичний канабіс – думки людей щодо нього починають бути неоднозначними.

Водночас експерти зазначили, що люди плутають легалізацію медичного канабісу та легалізацію рекреаційного канабісу. Про найпоширеніші міфи щодо медичного канабісу – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Канабіс викликає лише кайф та залежність

Професор Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Віктор Досенко зазначив, що канабіс – це наркотична речовина, однак не всі біологічно активні компоненти канабісу є психоактивними. Лише деякі речовини викликають відчуття задоволення і повільно формують залежність, сказав він.

Водночас залежність від тетрагідроканабінолу – психоактивного канабіноїда, який викликає ейфорію, приблизно така ж, як у кави, повідомив провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Дмитро Ісаєв. За його словами, залежність є, але вона набагато нижча, ніж у алкоголю чи нікотину.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не можна отримати кайф, якщо активно фармацевтичний інгредієнтменший, ніж 0,2%. Це є дозуванням медичного канабісу в лікарській формі,

– розповіла адвокатка Оксана Кашинцева.

Міф 2. Щоб вживати медичний канабіс, треба навчитися його курити

У канабісу є речовини, яким для ефекту потрібно дістатися до організму, а куріння є одним зі способів, який має багато побічних ефектів, розповів науковий співробітник Інституту фізіології імені Богомольця Дмитро Ісаєв. Також він зазначив, що є багато інших способів доставлення канабіноїдів в організм, зокрема:

пігулки,

краплі,

жуйки.

Згідно з думкою заступниці голови комітету медичного та фармацевтичного права Асоціації адвокатів України Оксани Кашинцевої, дійсно є різні медичні форми речовини. Вона зауважила, що відповідні призначення будуть залежати від захворювання, це буде виключно вибір лікаря.



Є багато способів доставлення канабіноїдів в організм / Фото Unsplash

Міф 3. Легалізація призведе до зростання споживання

Професор Віктор Досенко наголосив, що відповідне твердження є неправдою. За його словами, люди не знайомі з досвідом інших країн, які давно легалізували канабіс, через що побороли нелегальний обіг марихуани та наркозлочинність. Немає ніякого збільшення кількості наркозалежних, це доведено світовою практикою, розповів професор.

Це буде рецептурний лікарський засіб суворої звітності. Він буде спеціально зберігатися так, як зараз зберігають наркотичні засоби, які застосовуються при паліативній допомозі при онкології,

– наголосила адвокатка Оксана Кашинцева.

Цей закон, на думку ініціатора законопроєкту про легалізацію канабісу Олександра Опанасанка, не долучить жодного додаткового споживача до відповідних речовин. Закон створює можливість того, щоб українські пацієнти, які потерпають від захворювань не зверталися до чорного ринку, а могли отримати це в аптеках, вважає він.

Міф 4. Осіб, які потребують медичний канабіс, в Україні небагато

Форму резистентних форм епілепсії мають 20 тисяч пацієнтів, їм нічого не допомагає, повідомила адвокатка Оксана Кашинцева. Медичний канабіс, як зазначив професор Віктор Досенко, це не тільки епілепсія та біль при захворюваннях центральної нервової системи. За його словами, це стосується також:

захворювань, пов'язаних з аутоімунним запаленням,

пухлинних захворювань,

проблем шлунково-кишкового тракту,

серцево-судинних захворювань.

Водночас ініціатор законопроєкту щодо медичного канабісу додав, що коноплі також використовують для зниження тривожності посттравматичного синдрому. Адвокатка Оксана Кашинцева повідомила, що наразі відповідний синдром є у багатьох, тож вони потребують зазначеної терапії.



Коноплі використовують для зниження тривожності посттравматичного синдрому / Фото Unsplash

"З кожним днем кількість випадків буде зростати, потрібно надавати людям відповідну допомогу. Абсолютно непристойно говорити про те, що ми переводимо наших військових на наркотики – ми слідкуємо так, як прописано у європейських протоколах", – наголосила заступниця голови комітету медичного та фармацевтичного права Асоціації адвокатів України Оксана Кашинцева.

ВООЗ закликала уряди всіх країн світу дати доступ до непсихоактивних канабіноїдів всім людям з неврологічними розладами, у світі їх 8% – йдеться про депресію, тривожність та шизофренію, розповів науковий співробітник Дмитро Ісаєв.

Довідка. Медичний канабіс має протипоказання, такі як труднощі з концентрацією уваги, запаморочення та сонливість. Водночас дослідження науковців Гарварду виявили хибність твердження щодо того, що канабіс впливає на мозок та когнітивні функції.