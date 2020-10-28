Осінній призов в Україні розпочався 1 жовтня 2020 року. Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб. Це –40% від запланованого обсягу.

З них до Збройних сил України призвали 3959 осіб, до інших військових формувань — 1447 юнаків. Про це зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, повідомляють у "АрміяInform".

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За словами начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування сухопутних військ Дмитра Вастьянова, призов триває відповідно до затвердженого плану відправок.

Західний регіон України на 42% виконав план, північний – на 41%, південний на 39%, східний – на 38%,

– зазначив офіцер.

Зауважимо! До призову підлягають хлопці у віці від 18 до 27 років, у яких немає будь-яких підстав для відстрочки (отримання освіти, стан здоров'я тощо). Більше про це читайте тут.

Весняний призов

Він ствердив, що під час весняного призову 2020 року через відсутність транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом — коли призовники, наприклад, з західного регіону спрямовувались до навчальних центрів, розташованих у тому ж регіоні.

"Нині транспортне сполучення в країні працює, тому ми дотримуємось затверджених раніше планів і перерозподіл молодого поповнення між навчальними центрами поки не здійснюється", – додав Вастьянов.



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