Ну що ж. Віктор Лозинский, який 11 років тому загнав і вбив під час сафарі місцевого мешканця, обраний головою ОТГ в тому ж Голованівському районі Кіровоградської області, де відбулося вбивство.

Кріпаки повертають свого феодала

Це, до речі, та сама Кіровоградщина, яка і Олеся Довгого приводила в парламент в кількох скликаннях, і багатьох інших мерзотників. Я все розумію про морок у головах, про цю прокляту інерцію рабства (знаю про Кіровоградщину багато, моя мама звідти, ми звикли до прокльонів і хейту з поч 90-х, за Студентське голодування, всі революції і "націоналізм", антикомунізм і загалом за "борзость"). Але мушу визнати, я не бачу виходу чи хоча б світла в кінці тунелю.

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Оля Решетилова пише, що ніхто не працював з цими людьми. Це правда. Але як з ними зараз ефективно працювати, якщо всі головні телекнопки країни в руках людей, для яких ці малоосвічені темні кріпаки, ось цей затурканий забитий паралітик на роздоріжжу – лише ресурс.

Словом, це довга історія. Довжиною в життя, скоріш за все. Вибачте за безнадію і пораженство, зі мною це щоразу стається після виборів. Завтра все буде нормально.