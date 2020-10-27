Виграти вибори Віктору Лозінському, який десять років тому вбив людину на полюванні, крім тих, хто за нього проголосував і тих, хто не прийшов на вибори, допомогли кілька судових рішень.

Судді Лозінського

У 2011 році на той час нардепа Лозінського за рішенням суду посадили на 15 років за вбивство. Однак вже через два роки Вищий спецсуд перекваліфікував вбивство на хуліганство і тяжкі тілесні.

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Рішення ухвалили судді Лоліта Романець, Наталя Марчук та Юрій Фурик. У 2017 році Романець і Марчук подались до Верховного Суду. Врешті Марчук перемогла на конкурсі попри питання до її доброчесності.