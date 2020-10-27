Відсидів за вбивство і на вибори: хто допоміг Лозінському виграти?
Виграти вибори Віктору Лозінському, який десять років тому вбив людину на полюванні, крім тих, хто за нього проголосував і тих, хто не прийшов на вибори, допомогли кілька судових рішень.
Судді Лозінського
У 2011 році на той час нардепа Лозінського за рішенням суду посадили на 15 років за вбивство. Однак вже через два роки Вищий спецсуд перекваліфікував вбивство на хуліганство і тяжкі тілесні.
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Рішення ухвалили судді Лоліта Романець, Наталя Марчук та Юрій Фурик. У 2017 році Романець і Марчук подались до Верховного Суду. Врешті Марчук перемогла на конкурсі попри питання до її доброчесності.
У травні 2019 року суддя Марія Сазонова з Дніпровського райсуду достроково зняла судимість з Лозінського. Згодом її рішення підтримала апеляція, а потім – новий Верховний Суд у складі колегії суддів Василя Огурецького, В'ячеслава Маринича і нашої "знайомої" Наталі Марчук.
До того, як стати суддею Верховного Суду Маринич працював в Апеляційному суді в Рівному, і "прославився" тим, що поновив на посаді поліцейського, який "кришував" бурштиновий бізнес.
Огурецький до Верховного Суду працював в Апеляційному суді в Донецьку. В 2013 році він "скосив" строк засудженому, який насмерть збив двох пішоходів, а потім брехав про це рішення на співбесіді до Верховного Суду.
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Якби Вища кваліфкомісія суддів і Вища рада правосуддя належно виконували свої обов'язки, цих суддів у Верховному Суді б не було. І результати виборів можливо були б іншими.
Аторка: Галина Чижик, експертка Центру протидії корупції