Уродженка Чернігівщини Вікторія Спарц може увійти у Палату представників Конгресу США від штату Індіана. За попередніми даними, вона впевнено перемагає демократку Крістіну Хейл.

Про що Спарц говорила напередодні виборів

На виборах 3 листопада Спарц балотувалася від "Республіканської партії". Про це повідомляє The New York Times.

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Своїм виборчим гаслом політикиня обрала фразу "Зупинимо соціалізм".

Спарц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції бізнеследі. Американські ЗМІ стверджують, що саме це допомогло кандидатці набрати необхідну кількість голосів.

Місце у Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Брукс вийшла на пенсію. Тоді демократи сподівалися, що втомлені від епохи Дональда Трампа виборці дадуть зелене світло їхньому кандидатові.

Що відомо про Вікторію Спарц

Майбутня політикиня народилася у місті Носівка у Чернігівській області.

У 2001 році вона отримала громадянство США.

Викладала у Бізнес-школі Келлі Індіанського університету.

У 2017 році стала сенаторкою США.

Неодноразово використовувала у своїх промовах історію власного походження із СРСР та засуджувала соціалізм.

Зверніть увагу! 3 листопада у США відбулися президентські вибори. На них американці обирали президента США, віцепрезидента США, членів Палати представників, членів Сенату, губернаторів штатів і територій. Детальніше можна прочитати тут.