Уродженка України Вікторія Спартц потрапила до Палати представників Конгресу США. Вона балотувалася від Республіканської партії та отримала 51,7% голосів.

Її суперниця від Демократичної партії Крістіна Гейл набрала 44,2% голосів. Тепер Спартц займе місце республіканки Сьюзен Брукс, яка вийшла на пенсію. Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про життя та кар’єру Вікторії Спартц.

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Біографія Спартц

Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року у місті Носівка, Чернігівської області. Відомо, що вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Там вона отримала ступінь бакалавра міжнародної економіки та MBA. Пізніше Спартц здобула ступінь магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, де потім залишилася викладати. Також вона пройшла вищу освітню програму Гарвардської школи бізнесу з питань охорони здоров’я.

До США Спартц емігрувала у 2000 році, а вже у 2006 році вона отримала громадянство. У 2000 році Вікторія Спартц вийшла заміж за Джейсона Спартца. Зараз подружжя виховує двох доньок – 13-річну Анну-Ліліану і 12-річну Вікторію-Інгрід.

Вікторя Спартц з родиною / Фото Facebook-сторінка Вікторії Спартц

Кар’єра

Після еміграції у США Спартц працювала в Університеті Індіани, пізніше вона стала фінансовим директором генеральної прокуратури штату Індіана. У 2017 році вона отримала місце сенатора в Конгресі штату Індіана. Тоді Спартц також балотувалася від республіканців та перемогла шістьох кандидатів. Також вона працювала у бухгалтерських фірмах "Великої четвірки". Наразі є головою Республіканської партії округу Гамільтон.

Цікаво "Великою четвіркою" називають чотири найбільших у світі компанії, що надають аудиторські та консалтингові послуги (Компанії "Великої четвірки"). У список компаній Великої четвірки входять PricewaterhouseCoopers, Deloitte (Делойт), Ernst & Young (Ернст енд Янг) та KPMG.

У 2020 році Спартц потрапила до нижньої палати Конгресу США. Окрім цього Спартц має і власний бізнес в галузі фінансових консультацій, фермерському господарстві та нерухомості.

Ми це зробили! Ми виграли 5-й округ до Конгресу від штату Індіана, і я ніколи б не досягла цього без вас! Я хочу подякувати своєму чоловікові Джейсону, дочкам, родині, друзям та всім вам, хто підтримав нашу кампанію та проголосував за мене, – написала вона у Facebook.

Вікторя Спартц / Фото Facebook-сторінка Вікторії Спартц

Погляди

На офіційному сайті політикині сказано, що вона зростала в Україні за влади соціалістів, тому Спартц на власному досвіді відчула темну сторону соціалізму.

Цей досвід сформував її консервативну політичну філософію: обмежена влада завжди кращие, а фінансові та медичні рішення повинні ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи та лобісти, – написано на сайті.

Політичне гасло політикині – "Зупинимо соціалізм". Вона зазначала, що не раз відкрито зверталася до республіканських виборців і попереджала про небезпеку соціалізму. Також свою передвиборну кампанію Спартц вела з позиції бізнеследі.

Спартц була засновницею чайної вечірки округу Гамільтон і також була визнана в окрузі Гамільтон республіканською жінкою року.