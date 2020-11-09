Перша українка в Конгресі США заявила, що пишається своїм походженням
На виборах у США, які відбулися 3 листопада, крім майбутнього президента, обирали й конгресменів. До нижної палати представників Конгресу США пройшла Вікторія Спартц, яка народилася й виросла в Україні. Жінка запевняє, що дуже пишається своїм походженням.
Саме іммігранти створили Сполучені Штати Америки й поставили на чолі права людини на життя, свободу й процвітання, заявила Вікторія Спартц у коментарі "Радіо Свобода".
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Я пишаюcь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським корінням, яка представлятиме інтереси жителів Індіани в Палаті представників Конгресу США,
– наголосила політикиня.
Вона розповіла, що приїхала в Сполучені Штати 20 років тому, помістивши всі свої речі в одну валізу. Відтоді їй довелося важко працювати, щоб домогтися успіху.
"Я не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США", – зізналася Вікторія Спартц.
Корінна українка підкреслила, що її історія успіху доводить: гасло про американську мрію досі працює. Вона також поділилася очікуваннями від роботи в палаті представників Конгресу США.
"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи й надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям", – наголосила майбутня конгресменка.
Що відомо про Вікторію Спартц?
Це 42-річна американська політикиня, яка родом з села Носівки Чернігівської області. Вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана й до 22 років жила в Україні.
Після цього, у 2000 році, Вікторія переїхала в Сполучені Штати Америки. Вже через 6 років вона отримала американське громадянство, а згодом почала займатися політичною діяльністю.
У 2017 році політикиню обрали до Сенату штату Індіана, а на виборах 3 листопада 2020 року її обрали до палати представників Конгресу. Свою роботу там Вікторія Спартц, як й інші майбутні конгресмени, розпочне з 2021 року.
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