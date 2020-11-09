На виборах у США, які відбулися 3 листопада, крім майбутнього президента, обирали й конгресменів. До нижної палати представників Конгресу США пройшла Вікторія Спартц, яка народилася й виросла в Україні. Жінка запевняє, що дуже пишається своїм походженням.

Саме іммігранти створили Сполучені Штати Америки й поставили на чолі права людини на життя, свободу й процвітання, заявила Вікторія Спартц у коментарі "Радіо Свобода".

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Я пишаюcь тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським корінням, яка представлятиме інтереси жителів Індіани в Палаті представників Конгресу США,

– наголосила політикиня.

Вона розповіла, що приїхала в Сполучені Штати 20 років тому, помістивши всі свої речі в одну валізу. Відтоді їй довелося важко працювати, щоб домогтися успіху.

"Я не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США", – зізналася Вікторія Спартц.

Корінна українка підкреслила, що її історія успіху доводить: гасло про американську мрію досі працює. Вона також поділилася очікуваннями від роботи в палаті представників Конгресу США.

"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби США стали маяком свободи й надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям", – наголосила майбутня конгресменка.

Важливо для розуміння! У США існує двопартійна парламентарна система. Головним законодавчим органом є Конгрес США, який ділиться на дві палати – Сенат і палату представників. Палата представників, в яку пройшла Вікторія Спартц, є нижньою палатою парламенту.