Чільник Кривого Рогу використовує місцевий адмінресурс, щоб забезпечити свою перемогу на виборах.

Син міського голови Кривого Рогу Олександр Вілкул, батько якого 25 жовтня взяв участь у виборах на цю ж посаду, заявив про фальсифікації під час підрахунку голосів, спрямовані проти "Партії Шарія". Про це політолог Володимир Фесенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Показник бюлетенів, визнаних комісіями "зіпсованими", на багатьох ділянках перевищує 10%. До речі, зіпсовані бюлетені – не тільки "за" Вілкула як мера, не тільки за "Блок Вілкула", а й за "Партію Шарія". Їй фальсифікатори не дали пройти 5-відсотковий бар'єр", – заявив він.

Втім, саме чільник Кривого Рогу фактично використовує місцевий адмінресурс, щоб забезпечити свою перемогу в боротьбі за крісло, переконаний Фесенко. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

"Ми бачимо надмірний, жорсткий тиск із боку міської влади нинішнього мера. Міський голова Кривого Рогу пан Вілкул фактично використовує місцевий адміністративний ресурс, щоб забезпечити свою перемогу на виборах", – сказав Фесенко.

В той же час, за даними ЗМІ, екзитполи, на результати яких посилається Вілкул, коли стверджує про свою перемогу в першому турі, – є сумнівними.

Наприклад, за даними "Інформатора", однією з таких організацій є "Фонд Інноваційних проєктів". За результатами їхнього екзитполу, на виборах міського голови Кривого Рогу Вілкул набрав понад 50% голосів, повідомляє джерело.

ЗМІ з’ясували, що директором компанії є Сергій Дем'янов – відомий у світі соціології як керівник проєктів, що презентують сумнівну інформацію від маловідомих служб, пише "Інформатор". Як повідомляється, останній скандальний кандидат Дем’янова засвітився влітку 2019 р. Києві на виборах до Верховної Ради. Журналісти назвали тоді результати соцопитування фейковими.