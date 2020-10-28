Син мера Кривого Року Олександр Вілкул поскаржився, що його батько не здобув крісло міського голови через фальсифікацію виборів. За його словами, показник бюлетенів, визнаних комісіями "зіпсованими", на багатьох ділянках перевищує 10%. Вілкул наголосив, що ці "зіпсовані" бюлетені були з галочкою за нього.

Також Вілкул сказав, що партія Анатолія Шарія не потрапила до міської ради з тієї ж причини. Про це Олександр Вілкул написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він пояснив, що одразу після голосування на ТРК "Україна" оприлюднили дані екзитполу "Студії Савіка Шустера" з наступними результатами:

Вибори мера:

Вілкул Ю. Г. – 42%;

Шевчик Д.В. – 31%;

Павлов К. Ю. – 7,91%.

Вибори до міськради:

"Слуга народу" – 32,9%;

"Блок Вілкула" – 31,2%;

ОПЗЖ – 12,2%.

Паралельно на сайті незалежної соцкомпанії Громадський союз "Фонд Інноваційних Проєктів" з'явилися інші цифри.

Вибори мера:

Вілкул Ю. Г. – 51,8%;

Шевчик Д.В. – 24,36;

Павлов К. Ю. – 8,32%.

Вибори до міськради:

"Блок Вілкула" – 36,5%;

"Слуга народу" – 26,72%;

ОПЗЖ – 15,82%.

Результати паралельного підрахунку наступні:

Вибори мера:

Вілкул Ю. Г. – 46,4%;

Шевчик Д.В. – 25,8%;

Павлов К. Ю. – 9,1%.

Вибори до міськради:

"Блок Вілкула" – 31,1%;

"Слуга" – 26,2%;

ОПЗЖ – 14,2%.

"Як бачите, збіг з чесним екзитполом "Фонд інноваційних проєктів" у межах похибки – повний. Крім показників Вілкула Ю. Г. і "Блоку Вілкула", – заявив Вілкул.

Раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що ситуація у Кривому Розі настільки напружена, що вже стала викликом для президента.

"У нас на будь-яких виборах говорять про вплив адміністративного ресурсу. Ми бачимо надмірний, жорсткий тиск з боку місцевої, міської влади нинішнього мера. Міський голова Кривого Рогу пан Вілкул фактично використовує місцевий адміністративний ресурс, аби забезпечити свою перемогу на виборах. Але парадокс в тому, що на виборах його головним конкурентом є представник партії "Слуга народу", президентської партії і це вже виклик для президента. Треба втручатися президенту і представникам центральної виконавчої влади не на користь президентської партії, а на користь справедливості," – підкреслив Фесенко.