Національне антикорупційне бюро закрило справу про ймовірну брехню глави МВС Арсена Авакова щодо вілли в Італії. Це стало наслідком скандального рішення Конституційного Суду про скасування покарання за недостовірне декларування.

Про закриття справи щодо Арсена Авакова НАБУ повідомило Центру протидії корупції, адже саме ця організація подала заяву про ймовірний злочин. До слова Наслідки скандального рішення КСУ: САП вже закрила понад 100 кримінальних справ Деталі про справу Арсена Авакова: Передовсім мовиться про італійську віллу з приблизною вартістю 3 мільйони 300 тисяч євро. Її міністр внутрішніх справ отримав у 2017 році через свою компанію, але не вказав у деклараціях за 2018 і 2019 роки.

У 2015 – 2019 роках Арсен Аваков також декларував доходи дружини від 49 тисяч до 1,9 мільйона гривень щороку, але не вказував доходи від процентів, які нараховують банки.

Крім того, детективи НАБУ знайшли розбіжності у вказаних у декларації за 2017 рік доходах дружини Авакова, що на думку детективів, могло свідчити про недостовірні дані.

Ще одним сумнівним моментом є дві кіпрські компанії. Вони зникли з декларацій ще у 2018 році, але фактично вийшли з власності міністра лише у 2019 році.

Детективи НАБУ й експерти ЦПК вважали, що всі ці факти можуть бути ознаками порушення антикорупційного законодавства й могли бути підставою для притягнення до відповідальності.