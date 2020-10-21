Другим питанням у всенаціональному опитуванні від Зеленського буде ідея запровадження вільних економічних зон. Що це, навіщо вони існують та чи варто їх створювати?

В Офісі Президента вважають, що створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на підконтрольній Україні території Донбасу буде одним з кроків повернення миру на Сході України, а також покращення якості життя мешканців. Саме тому це питання включили до 5 питань, які зададуть українцям на місцевих виборах 25 жовтня.

До теми Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

У матеріалі 24 каналу пояснюємо, що таке вільна економічна зона та що потрібно знати про ініціативу.



5 запитань від Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Що таке ВЕЗ

Вільна економічна зона – це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності, пояснюють в ОП. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови.

Мета створення ВЕЗ:

залучення іноземних інвестицій;

збільшення експорту товарів і послуг;

впровадження нових технологій;

більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Вільна економічна зона – це з одного боку вікно входу для іноземного інвестора, а з іншого боку – це точка економічного зростання,

– пояснює 24 каналу економіст Олексій Кущ.

Для чого створюють вільну економічну зону? Коли загальна економічна та політична ситуація в країні не сприяє приходу інвесторів та пожвавленню економічної діяльності, можуть створювати вільні економічні зони, так звані анклави.



Створюючи вільну економічну зону, держава може переслідувати різні цілі. Але однією з основних є стимулювання економічного розвитку на цій території чи конкретної галузі. Для прикладу, у США і Великобританії спеціальні економічні зони створювалися на початку 80-х років для пожвавлення дрібного і середнього бізнесу в депресивних районах.

Які загрози несе створення ВЕЗ

Сама по собі ідея створення вільної економічної зони – ефективна, про що свідчить досвід Китаю, Туреччини, Південної Кореї та ще низки країн.

Але допоки на Сході України війна, інвесторів не зможуть зацікавити вільною економічною зоною, переконаний економіст Олексій Кущ.

Вільна економічна зона на Донбасі – це оксюморон, щось на зразок солодкої отрути. Навіть за умови, що там буде створене абсолютне ідеальне адміністративне середовище з низьким податковим тиском, ніяких іноземних інвестицій в ці території до моменту розв'язання питання війни та миру, бути не може,

– впевнений Олексій Кущ.

Умовно кажучи, компанія Tesla не зайде в Україну, щоб побудувати свій завод.

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Про те, що в українських реаліях ініціатива створення ВЕЗ може мати радше негативні наслідки, ніж позитивні, впевнений також фінансовий експерт Тарас Козак, про що написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, Україна має свій особливий досвід запровадження ВЕЗ. Це були спеціальні зони з пільгами для "своїх". Обрані компанії за хабарі перереєстровувалися у такі ВЕЗ і економили на податках. Жодної користі економіці ці "вільні економічні зони" не давали, інвестиції в розвиток не залучалися. Щобільше, "схемні" ВЕЗ спотворювали чесну конкуренцію на ринках, переконаний Тарас Козак.

Без суттєвих успіхів у боротьбі за верховенство права теоретично корисні вільні економічні зони перетворяться на чергову годівницю корупціонерів,

– підсумував експерт.

Такої ж думки й експерший заступник міністра економіки та керівник із політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. У коментарі "Інтерфакс-Україна" він заявив, що замість обіцяних інвестицій, ВЕЗ може створити офшорну зону.

"Якщо не будуть проведені системні реформи в Україні загалом, інвестиції не прийдуть ні до країни, ні на Донбас, безвідносно до цієї вільної економічної зони. А без цього втрачається весь сенс зниження податків і полегшеного регулювання в рамках такої зони", – сказав він.

Кому вигідне створення ВЕЗ на Донбасі

Фінансово промисловим групам, які там ще залишаються. Вони зможуть скористатися пільговими умовами.

Невизнаним республікам ДНР та ЛНР. Регулятивна та адміністративна оболонка ВЕЗ на підконтрольних Україні територіях буде дуже вразлива до інфільтрації економічного впливу з непідконтрольних територій, пояснює економічний експерт Олексій Кущ.

Фактично це може призвести до того, що в економіці України з’явиться величезна чорна діра, де будуть матеріалізуватися підакцизні товари та інші фінансові і товарні потоки. Це може бути доволі небезпечно для загальної економічної безпеки України,

– вважає експерт.

Чому питання створення ВЕЗ не варто виносити на опитування

Виносити настільки важливе питання на всенаціональне опитування недоцільно тому, що більшість українців не знають що означає створення вільної економічної зони на Донбасі. Про це свідчить опитування від Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, яке провели у серпні. Близько 51% українців не знають, про що йдеться або їм важко відповісти про своє ставлення до цього питання.

З результатів опитування випливає, що навіть ті респонденти, які дають певні оцінки, роблять це переважно під впливом своїх політичних уподобань чи залежно від ставлення до президента України.

Найбільш схвально до запровадження вільної економічної ставляться виборці ОПЗЖ, які переважно схильні до будь-яких компромісів з державою-агресором. Водночас прихильники президентської партії "Слуга народу" ставляться до ініціативи з обережністю,

– йдеться у повідомлення фонду.

Така низька поінформованість українців про ВЕЗ не є проблемою. Проблема у винесенні цього питання на всенаціональне обговорення. Створення ВЕЗ варто обговорювати в експертних колах, а не переносити відповідальність на громадян України.

Що може замінити ВЕЗ в ефективності

Альтернатива ВЕЗ на підконтрольних територіях

На підконтрольних територіях Донбасу міг би бути ефективний концепт індустріальних і технологічних парків, розповідає експерт Олексій Кущ. Їх можна створити на базі індустріальних потужностей у великих містах, зокрема Маріуполі, Лисичанську чи Сєверодонецьку.

Альтернатива ВЕЗ на окупованих територіях

Для окупованих територій Олексій Кущ пропонує створення демілітаризованих вільних економічних територій (ДеСЕТ).

Принципи їх створення:

ДеСЕТ створюються в "тилових" районах непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей;

на території ДеСЕТ проводиться повна демілітаризація: виведення незаконних збройних формувань, важкої військової техніки;

на території ДеСЕТ поновлюється діяльність місцевих органів влади, легітимних станом на грудень 2013 року;

для підтримання правопорядку на території ДеСЕТ вводяться посилені моніторингові місії ОБСЄ і формуються підрозділи місцевої міліції під керівництвом представників ОБСЄ;

на території ДеСЕТ поновлюється діяльність підприємств, зареєстрованих у відповідності з українським законодавством, а також діяльність української банківської системи;

з територіями ДеСЕТ поновлюється вантажне сполучення;

на території ДеСЕТ починають роботу посади державної фіскальної служби, які видають українські сертифікати походження для вироблених товарів.

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Створення ДеСЕТ може стати новою інноваційною формою деокупації непідконтрольних територій, перехідним етапом до повної інтеграції їх в економічний і політичний простір України,

– вважає Олексій Кущ.

Схожим прикладом є Кесонський парк, який створили на території Північної Кореї. Територія і працівники від Північної Кореї, а інвестиції, технології та інновації – від Південної Кореї.