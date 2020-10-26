Питання доцільності створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей наразі потребує дискусії в суспільстві. Таку заяву зробили у "Слузі народу" після оголошення попередніх результатів всенародного опитування.

Українці 25 жовтня відповідали на п’ять питань від Володимира Зеленського. Одне з ним стосувалося можливості створення вільної економічної зони на Донбасі. Про подальші кроки у зв’язку з реакцією людей на таку ідею проінформував голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише 24 канал.

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Що стосується вільної економічної зони, то з урахуванням масштабу підтримки це питання ще потребує дискусії в суспільстві,

– зазначив Корнієнко.

До слова, "Слуга народу" опублікувала результати опрацювань 75% анкет опитування. Відповідно до них, менша половина українців (47%) підтримала створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей. Майже стільки ж (46,48%) виступили проти.

Як українці відповіли на інші запитання всенародного опитування

Довічне ув'язнення за масштабну корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам;

підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам; Скорочення кількості нардепів до 300 підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%;

підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%; Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%;

підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%; Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності підтримали 74,21% учасників опитування, але 17,21% – проти цього.

Усі деталі того, як відбувалося всенародне опитування, читайте за посиланням.