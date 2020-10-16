За попередніми підрахунками, вартість реінтеграції Донбасу після війни становитиме близько 10 мільярдів доларів. Це величезна частина державного бюджету України. Відтак радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що для часткового покриття цих витрат розглядають створення вільної економічної зони на Донбасі.

Вільну економічну зону планують створити не лише на нині окупованих територіях, а й на всьому Донбасі, розповів Олег Устенко в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Ця ідея досить давно обговорюється в Офісі президента. Виходячи з цього завдання, відбувається постійне напрацювання можливих рішень,

– підкреслив економіст.

Він підкреслив, що за попередніми даними, реінтеграція всього Донбасу коштуватиме близько 10 мільярдів доларів. Це майже 300 мільярдів гривень або майже чверть минулорічного докризового державного бюджету.

Олег Устенко пояснив, що підконтрольна Україні частина Донбасу теж потребує додаткового фінансування, а можливості держбюджету обмежені. У 2020 році, наприклад, через кризу дефіцит склав фактично суму, необхідну на реінтеграцію східних територій.

"Подвоїти дефіцит неможливо. Потрібно шукати якісь шляхи. Частину держвитрат доведеться переорієнтувати на цю територію, коли настане мир. Якщо ти повинен витрачати гроші на ту територію, де немає державних фінансів, важлива роль приватного сектора", – зазначив радник президента.

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Чому на реінтеграцію потрібні гроші

Економіст пояснює, що через війну на Донбасі знищені індустрія, інфраструктура, а найголовніше – довіра інвесторів. Відтак щоб повернути останніх, потрібно зробити так, щоб інвестування в Донбас було більш ніж вигідним.

Як один зі стимулів для інвесторів розглядають можливість створення вільної економічної зони. До слова, це питання Володимир Зеленський навіть виніс на так зване всеукраїнське опитування.

Таке рішення президента його радник пояснює політизацією значної частини економічних процесів в Україні. Мовляв, різні політсили можуть використовувати це для власного піару.

Необхідно консолідовану думку. Якщо ми наважуємося на ВЕЗ, то всі повинні розуміти, що так, там потрібен пільговий режим. Що ці території потрібно відновлювати, і у нас недостатньо коштів,

– пояснив Олег Устенко.

Резюмуючи, він погодився, що такий крок може призвести до зростання контрабанди, але наголосив, що передовсім це потрібно малому бізнесу. "У перспективі вільної економічної зони – вся Україна. Повинен бути поетапний рух", – заявив економіст.