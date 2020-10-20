Одним з питань на всеукраїнському опитуванні від Володимира Зеленського буде можливість запровадження вільної економічної зони на Донбасі. Щоправда, як показує соціологія, лише третина населення України підтримує таку ідею.

Навіть на сході України, зокрема й на самому Донбасі, за це висловилися лише 45,8% опитаних. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

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Чи підтримують українці створення ВЕС на Донбасі:

підтримують – 33,5%,

не підтримують – 45,3%,

важко відповісти – 20,5%.

Яка думка в жителів регіонів:

захід – 27,1% "за" й 53,1% "проти",

центр – 28,1% "за" й 50,8% "проти",

південь – 37,1% "за" й 32,7% "проти".

Позиція мешканців сходу, зокрема Донбасу:

підтримують – 45,8%,

не підтримують – 35,5%,

важко відповісти – 18,2%.



Що українці думають про вільну економічну зону на Донбасі / Інфографіка КМІС

Цікаво також, що більше тих, хто підтримує створення ВЕС, є серед українців, які планують брати участь у всеукраїнському опитуванні – 36,4% проти 31,3%.

Натомість серед тих, хто не збирається брати участі в опитуванні, більша частка тих, хто не підтримує вільну економічну зону – 49,7% проти 44%.



Що українці думають про вільну економічну зону на Донбасі / Інфографіка КМІС

Це опитування провели протягом 17 – 19 жовтня шляхом випадкової вибірки мобільних телефонів. Опитали 505 людей у віці від 18 років. Похибка не перевищує 4,5%.