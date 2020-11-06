Київ очікує відповіді від ОБСЄ на запропонований українською делегацією "План спільних кроків" з врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема він передбачає створення вільної економічної зони. Однак це може стати небезпечним рішення для України.

Вільна економічна зона перетвориться на чорну діру. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив фінансист Сергій Фурса.

До слова У Кремлі відреагували на запропонований Україною "План спільних кроків" щодо Донбасу

"В інтерв'ю пан Єрмак також говорив, що він хоче на Західній Україні створити вільну економічну зону, але це дуже-дуже небезпечна ідея створювати десь в країні таке. Тобто ми не створюємо одну загальну, вільну економічну зону по всій країні, а руйнуємо конкуренцію, створюючи якісь окремі зони, які будуть грати на користь певним особистостям", – пояснив Фурса.

Чи призведе це до миру на Донбасі

Він пояснив: "Я не думаю, що це єдина складова миру, я думаю, що це єдине не зрадливе, що вони могли винести на так званий референдум (йдеться про опитування Зеленського на виборах – 24 канал) одночасно показавши, що вони бажають миру. Бо вони, як завжди, на розтяжці".

Вони бажали показати і "ватному" електорату, що дивіться ми за мир з Росією, "дружба, жвачка". А як показати? От вільна економічна зона на Донбасі означає, що ми за мир. Але вони розуміли, що проукраїнський електорат не прийме капітуляційні лозунги і тому вони сказали – от тільки вільна економічна зона, лише так,

– зазначив експерт.

Сергій Фурса про вільну економічну зону: дивіться відео 24 каналу

"План спільних кроків": що передбачає