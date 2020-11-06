Це дуже небезпечно, – Фурса виступив категорично проти вільної економічної зони
Київ очікує відповіді від ОБСЄ на запропонований українською делегацією "План спільних кроків" з врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема він передбачає створення вільної економічної зони. Однак це може стати небезпечним рішення для України.
Вільна економічна зона перетвориться на чорну діру. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив фінансист Сергій Фурса.
До слова У Кремлі відреагували на запропонований Україною "План спільних кроків" щодо Донбасу
"В інтерв'ю пан Єрмак також говорив, що він хоче на Західній Україні створити вільну економічну зону, але це дуже-дуже небезпечна ідея створювати десь в країні таке. Тобто ми не створюємо одну загальну, вільну економічну зону по всій країні, а руйнуємо конкуренцію, створюючи якісь окремі зони, які будуть грати на користь певним особистостям", – пояснив Фурса.
Чи призведе це до миру на Донбасі
Він пояснив: "Я не думаю, що це єдина складова миру, я думаю, що це єдине не зрадливе, що вони могли винести на так званий референдум (йдеться про опитування Зеленського на виборах – 24 канал) одночасно показавши, що вони бажають миру. Бо вони, як завжди, на розтяжці".
Вони бажали показати і "ватному" електорату, що дивіться ми за мир з Росією, "дружба, жвачка". А як показати? От вільна економічна зона на Донбасі означає, що ми за мир. Але вони розуміли, що проукраїнський електорат не прийме капітуляційні лозунги і тому вони сказали – от тільки вільна економічна зона, лише так,
– зазначив експерт.
Сергій Фурса про вільну економічну зону: дивіться відео 24 каналу
"План спільних кроків": що передбачає
- "План спільних кроків" пропонує припинити конфлікт на Донбасі і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської областей на початку 2021 року.
- Документ вимагає, аби незаконні збройні формування бойовиків були виведені з цієї території та, ба більше, розпущені.
- Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.
- Якщо усі ці пропозиції російська сторона погодиться виконати, Україна готова призначити місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.
Поділитися новиною