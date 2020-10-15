Вільну економічну зону потрібно створювати не лише на Донбасі, а на всій території України. В іншому випадку це може створити нерівність між громадами.

До того часу, поки Україна не займає високих позицій у світовому рейтингу як країна, створення вільної економічної зони має відбуватися на усій території держави. Про це політичний експерт Олександр Солонтай заявив в ефірі програми "69" на 24 каналі.

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Експерт зазначив, що економіка повинна розвиватися у всіх куточках України.

Не можна створити вільну економічну зону в Донецькій і Луганській області й при цьому не впровадити її у Нововолинську чи у Червонограді,

– додав Солонтай.

На думку політичного експерта, багатьом містам в Україні потрібно надати ще багато інструментів для економічного розвитку, щоб місцеві громади могли "піднятися". Солонтай заявив, що в Україні є економічно слабкі міста й села по всій території держави.

Вільна економічна зона лише на Донбасі – це погано

Експерт зазначив, що надання такої можливості лише конкретній території може мати погані наслідки для України. Зокрема, за його словами, це поставить під сумнів угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає рівність усієї території України, та угоду зі Світовою організацією торгівлі. У певний час заради цього якраз скасовували вільні економічні зони.

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"Маленькому містечку на західній Україні, де розруха й депресія, ми не даємо сприятливі пільгові податкові умови, а аналогічному на сході – даємо, – підкреслив експерт.

Солонтай зазначив, що зараз дуже важливо боротися з корупцією та іншими вагомими проблемами по всій Україні. За його словами, треба розширити можливості для економічного розвитку, щоб усі мали можливість користуватися ними.

Чому обрали саме таке запитання

На думку експерта, запитання про впровадження вільної економічної зони на Донбасі обрали не випадково. Як він зазначив, Зеленський та інші депутати зі "Слуги народу" хочуть бути на місцевих виборах політичною силою, яка виступає за мир. Ще одна причина – підтвердити цю риторику для усіх українців, щоб збільшити рівень підтримки на півдні та сході України.