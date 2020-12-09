Вимагали 800 тисяч доларів: у Києві викрали юриста Микитася, – ЗМІ
У Києві 8 грудня 4 невідомих серед білого дня викрали юриста. Викрадачі вимагали у чоловіка 800 тисяч доларів вигаданого боргу.
Потерпілий працював юристом одіозного забудовника Максима Микитася. Про це повідомляє "Цензор НЕТ".
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Деталі інциденту
- Підозрюваних у викраденні вже затримали. Це 4 людей, 2 з яких – іноземці.
- Викрадання сталося приблизно о 13:00 на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі.
- До поліції зателефонував свідок, який бачив, як постраждалого силоміць заштовхали у машину.
- Щоб затримати автівку з викрадачами та жертвою у Києві ввели спеціальний оперативний план.
- Машину вдалося розшукати у Дніпровському районі на вулиці Сиваській.
- У салоні автівки перебували 3 осіб, ще 2 людей виявили неподалік. Серед них був і викрадений юрист.
- Правоохоронці проводять досудове розслідування відразу за 4 статтями (розбій, вимагання, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та незаконне заволодіння транспортним засобом).
- Вже відомо, що зловмисники змусили юриста приїхати на зустріч в обумовленому місці.
- Вони вимагали, щоб постраждалий повернув вигаданий борг, а тоді змусили юриста написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів.
- Окрім того, у викраденого забрали мобільний телефон, гроші та техпаспорт.
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