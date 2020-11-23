Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що мінські угоди неможливо виконати. За його словами, пункти угод розколюють громадськість.

Також Богдан вважає, що переговори у Мінську зайшли у глухий кут, бо майданчик використовують виключно як інструмент піару. Про це ексглава Офісу Президента розповів в інтерв’ю російській політикині та журналістці Ксенії Собчак.

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Внести зміни до Конституції України про особливий статус Донбасу, ось ця вимога реально нездійсненна,

– наголосив Богдан.

Він також нагадав, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.

"Це питання дуже сильно розколює громадськість. У якомусь дипломатичному діалозі можна знайти якийсь компроміс, відповідь на запитання: а що таке, власне, особливий статус? Але в нас наразі не виходить дійти до компромісу, розпочати діалог. Чому? Бо зі всіх цих переговорів зробили піар-площадку. Ця група має закритися, кожен має зробити крок назад", – вважає Богдан.

Також ексглава Офісу Президента припустив, що Порошенко підписав мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим.

"Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають", – уточнив він.

Мінські угоди: що слід про них знати