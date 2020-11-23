Вимоги реально нездійсненні, – Богдан про мінські угоди
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що мінські угоди неможливо виконати. За його словами, пункти угод розколюють громадськість.
Також Богдан вважає, що переговори у Мінську зайшли у глухий кут, бо майданчик використовують виключно як інструмент піару. Про це ексглава Офісу Президента розповів в інтерв’ю російській політикині та журналістці Ксенії Собчак.
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Внести зміни до Конституції України про особливий статус Донбасу, ось ця вимога реально нездійсненна,
– наголосив Богдан.
Він також нагадав, що спроба внести такі зміни за президента Порошенка призвела до кинутої гранати і жертв біля Верховної Ради.
"Це питання дуже сильно розколює громадськість. У якомусь дипломатичному діалозі можна знайти якийсь компроміс, відповідь на запитання: а що таке, власне, особливий статус? Але в нас наразі не виходить дійти до компромісу, розпочати діалог. Чому? Бо зі всіх цих переговорів зробили піар-площадку. Ця група має закритися, кожен має зробити крок назад", – вважає Богдан.
Також ексглава Офісу Президента припустив, що Порошенко підписав мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим.
"Напевно, він думав про тих хлопців, яких там убивають", – уточнив він.
Мінські угоди: що слід про них знати
- Це – узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі.
- Вони містять: Мінський протокол;Меморандум про виконання положень Протоколу; Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.
- Хоча мінські угоди й розділяють на "першу" і "другу", офіційно існує лише Протокол, який містить низку домовленостей, і Комплекс заходів щодо їх виконання.
- Мінські угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами. Вони не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори.
- Мінські домовленості передбачають: негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання; відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки; моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню; відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.
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