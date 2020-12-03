Він буде змушений покинути Білорусь, – Кравчук про Лукашенка
Леонід Кравчук заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко навряд чи зможе залишитися у Білорусі як ексглава держави. Суспільство не зможе змиритися з його перебуванням на території країни.
Що сказав Кравчук
Ймовірно, у Лукашенка нема шансу побувати на посаді колишнього президента у Білорусі. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив лідер української делегації в ТКГ Кравчук.
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Навряд чи у нього буде нормальне життя, якщо він залишиться у Білорусі. Можливо, десь у глибинці білоруського життя – у селах, районах, менше ворожості до Лукашенка. Я це розумію, бо суджу по Україні,
– підкреслив Кравчук.
За його словам, активна частина суспільства не зможе змиритися з тим, що Лукашенко, який приніс стільки нещасть, залишиться.
Крім того, Кравчук додав, що тримання за владу самопроголошеного президента суперечить здоровому глузду.
"Йому буде важко жити у такому середовищі, і він буде змушений покинути Білорусь", – зауважив політик.
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Зауважимо, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що в оточенні Лукашенка, ймовірно, стався розкол. Зокрема, за даними видання, самопроголошений президент втрачає контроль над спецслужбами Білорусі.
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