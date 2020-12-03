Леонід Кравчук заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко навряд чи зможе залишитися у Білорусі як ексглава держави. Суспільство не зможе змиритися з його перебуванням на території країни.

Що сказав Кравчук

Ймовірно, у Лукашенка нема шансу побувати на посаді колишнього президента у Білорусі. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив лідер української делегації в ТКГ Кравчук.

Цікаво Лукашенко втрачає контроль над білоруськими спецслужбами – ЗМІ

Навряд чи у нього буде нормальне життя, якщо він залишиться у Білорусі. Можливо, десь у глибинці білоруського життя – у селах, районах, менше ворожості до Лукашенка. Я це розумію, бо суджу по Україні,

– підкреслив Кравчук.

За його словам, активна частина суспільства не зможе змиритися з тим, що Лукашенко, який приніс стільки нещасть, залишиться.

Крім того, Кравчук додав, що тримання за владу самопроголошеного президента суперечить здоровому глузду.

"Йому буде важко жити у такому середовищі, і він буде змушений покинути Білорусь", – зауважив політик.

Читайте також Лукашенко звинуватив НАТО у намірі захопити частину Білорусі

Зауважимо, нещодавно ЗМІ поширили інформацію про те, що в оточенні Лукашенка, ймовірно, стався розкол. Зокрема, за даними видання, самопроголошений президент втрачає контроль над спецслужбами Білорусі.

Зверніть увагу! Європейський Союз планує посилити санкції на оточення Лукашенка. Нові обмеження введуть, якщо самопроголошений президент і надалі ігноруватиме вимоги білоруського народу.