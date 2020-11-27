Він став реалістичнішим, – Мокан про Держбюджет-2021
Уряд передав в парламент допрацьований проєкт бюджету на наступний рік. Тепер у депутатів є 10 днів на ознайомлення з документом перед голосуванням у другому читанні.
Кабмін намагався підготувати такий проєкт бюджету до другого читання, який був би реально підкріплений як за видатками, так і за доходами. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.
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Держбюджет став реалістичнішим
За його словами, Кабмін врахував те, що процес узгодження основних показників, зокрема з фінансовими партнерами, затягнувся.
Він став більш реалістичним. Він зменшив не тільки дефіцит, але й оптимізував деякі витрати. Також він врахував ті бюджетні висновки, які надавала Верховна Рада до голосування першого читання,
– зазначив Мокан.
Деякі проблеми залишаються
Представник Кабміну відзначив, попри те, що у Держбюджеті-2021 залишається кілька проблем, він оптимістично налаштований на його ухвалення.
"Не голосувати за нього – набагато гірший сценарій з дуже багатьох причин, аніж ухвалити головний кошторис", – відзначив Мокан.
Коли буде засідання профільного комітету
Також він додав, що згідно з регламентом, бюджетний комітет має 10 днів на розгляд. "Я думаю, що засідання буде на наступному тижні. Держбюджет ухвалять, скоріш за все, всередині грудня". – сказав представник Кабміну.
Новий проєкт Держбюджету-2021: цифри
- Згідно з новим законопроєктом, доходи України зростуть і сягнуть 1 трильйона 71 мільйона гривень. Це на 96 мільярдів більше, ніж у 2020 році.
- Видатки закріпили на рівні 1 трильйона 328 мільярдів гривень.
- Дефіцит бюджету скоротили від 6% до 5,5% від ВВП. Ріст внутрішнього валового продукту спрогнозували на рівні 4,6%.
- Інфляцію заклали у 7,3%.
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