Уряд передав в парламент допрацьований проєкт бюджету на наступний рік. Тепер у депутатів є 10 днів на ознайомлення з документом перед голосуванням у другому читанні.

Кабмін намагався підготувати такий проєкт бюджету до другого читання, який був би реально підкріплений як за видатками, так і за доходами. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

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Держбюджет став реалістичнішим

За його словами, Кабмін врахував те, що процес узгодження основних показників, зокрема з фінансовими партнерами, затягнувся.

Він став більш реалістичним. Він зменшив не тільки дефіцит, але й оптимізував деякі витрати. Також він врахував ті бюджетні висновки, які надавала Верховна Рада до голосування першого читання,

– зазначив Мокан.

Деякі проблеми залишаються

Представник Кабміну відзначив, попри те, що у Держбюджеті-2021 залишається кілька проблем, він оптимістично налаштований на його ухвалення.

Нагадаємо! Раніше в Кабміні повідомили що такий проєкт бюджету вдалося узгодити з МВФ. А це було однією з головних умов для розмороження співпраці з фондом. Втім, попри це, у фракції "Голос" вже розкритикували проєкт кошторису на 2021 рік.

"Не голосувати за нього – набагато гірший сценарій з дуже багатьох причин, аніж ухвалити головний кошторис", – відзначив Мокан.

Коли буде засідання профільного комітету

Також він додав, що згідно з регламентом, бюджетний комітет має 10 днів на розгляд. "Я думаю, що засідання буде на наступному тижні. Держбюджет ухвалять, скоріш за все, всередині грудня". – сказав представник Кабміну.

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