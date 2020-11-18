Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що стан Володимира Зеленського покращується. Український лідер не припиняє дистанційно працювати.

Зеленський проводить селекторні наради та спілкується із закордонними партнерами. Про це повідомляє Укрінформ.

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Здоров'я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участі Президента в онлайн-режимі,

– наголосила Мендель.

Окрім того, покращується самопочуття і в глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Мендель сподівається, що невдовзі і Зеленський і Єрмак повернуться до роботи у звичному режимі.

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