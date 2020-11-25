Українська модель Анна Дурицька розповіла про останні миті життя російського опозиціонера Бориса Немцова. Політика вбили 27 лютого 2015 року.

У свій останній день Немцов був дуже схвильований. Декілька разів визирав у вікно та заявляв, що за ним стежать. Про це Дурицька розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Незважаючи на тривожний настрій, Дурицька з Немцовим поїхали вечеряти до ресторану. Згодом політик запропонував коханій прогулятися пішки. Коли вони йшли уздовж Великого Москворіцького мосту, пролунав незрозумілий гуріт.

За словами моделі, вони з Немцовим йшли дуже близько одне від одного. Спершу дівчина подумала, що це салют. А тоді відчула, як Нємцов схопив її за руку. Тоді Дурицька зрозуміла, що у нього стріляють.

Модель озирнулася, але побачила тільки сіру автівку.

Я присіла до Бориса. І до останнього я думала, що це був злий жарт: йому просто вистрілили в ногу, а він залишиться живий. Але я бачила, як він задихався і намагався кашляти, а з рота у нього вже пішла кров,

– розповіла Дурицька.

Спершу дівчина дуже розгубилася. Однак згодом опанувала себе та викликала "швидку".

Модель боїться за своє життя, тому імовірного вбивцю Немцова не називає. Однак наголошує, що це був той, хто більше за всіх не хотів, щоб Немцов став президентом Росії

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