Виправданий український нацгвардієць Віталій Марків заявив, що винні у його ув'язненні мають бути покарані. Через них українець був змушений 3 роки провести за ґратами.

Нацгвардієць консультуватиметься з адвокатами щодо притягнення винних до відповідальності. Про це Марків розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Звісно, що винні люди повинні бути притягнуті до відповідальності. Я переконаний, що люди, які знали, що я не винен, вони просто мовчали, тому це вже буде після консультацій з моїми адвокатами і далі будемо діяти за обставинами,

– наголосив Марків.

За словами Марківа, його намагались зганьбити не тільки як людину, а й як військовослужбовця. Нацгвардієць розповів, що з нього хотіли зробити людину, яка не шанує ніяких людських законів, військової доктрини.

Які відчуття були у Марківа після звільнення

Марків зізнався, що готувався до найгіршого, тому одразу не повірив у те, що сталось.

"Знаєте, це я зараз усвідомлюю, що я дійсно вільна людина, а як тільки пролунала фраза "не винний", мені не вірилося", – додав військовослужбовець.

Що цьому передувало

3 листопада Апеляційний суд в Італії зняв усі звинувачення з Марківа.

Марків має повернутись до України вже 4 листопада.

Перед тим військовослужбовець провів у в'язниці 3 роки.

Його звинувачували у причетності до вбивства італійського фоторепортера Андреа Роккелі та його російського перекладача Андрія Миронова. Хоча прямих доказів цього не було.

Звільнення Марківа, дивіться відео: