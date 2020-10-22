На Вінниччині знайшли мертвими трьох людей, серед яких маленькі діти: що сталося
У Вінницькій області у будинку виявили тіла чотирьох людей. Троє були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Ймовірно, вони отруїлися природним газом.
Трагедія трапилася у селі Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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21 жовтня надійшла інформація, що у будинку виявили тіла трьох загиблих людей та одну людину в непритомному стані,
– розповідають надзвичайники.
Загинули двоє дітей віком три та п’ять років. Потерпілу людину госпіталізували.
При огляді місця ознак пожежі рятувальники не виявили. Ймовірна причина — отруєння природним газом.
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