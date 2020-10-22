У Вінницькій області у будинку виявили тіла чотирьох людей. Троє були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Ймовірно, вони отруїлися природним газом.

Трагедія трапилася у селі Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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21 жовтня надійшла інформація, що у будинку виявили тіла трьох загиблих людей та одну людину в непритомному стані,

– розповідають надзвичайники.

Загинули двоє дітей віком три та п’ять років. Потерпілу людину госпіталізували.

При огляді місця ознак пожежі рятувальники не виявили. Ймовірна причина — отруєння природним газом.

Нагадаємо, у Хмельницькій області через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом. У лікарні потрапили п’ять людей, серед них діти.

Важливо! Для запобігання виникненню надзвичайних подій в опалювальний сезон слід очищати димоходи й печі від сажі. Також біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі потрібно прибити металевий лист. Крім того, не варто використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.



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