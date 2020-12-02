Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Вінницької області. Чоловіка підозрюють в одержанні 10,5 тисячі доларів неправомірної вигоди.

Незабаром справу зловмисника почнуть розглядати по суті, повідомили у прокуратурі Вінниччини. За даними слідства, хабар чиновник отримав за підписання договору про оренду землі.

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Власні послуги він нібито оцінив у 500 доларів за половину гектару.

Спіймали на гарячому

Як стверджують прокурори, голову ОТГ затримали під час отримання грошей від підприємця наприкінці жовтня. Він вимагав та одержав від підприємця 10,5 тисячі доларів за передачу в оренду 21 гектара землі.

Правоохоронці провели слідчі дії та кваліфікували дії політика як вимагання та одержання хабаря службовою особою за вчинення неправомірних дій.

Якщо суд визнає підозрюваного винним, йому загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати керівні посади на 3 роки після звільнення.

Також служителі Феміди можуть призначити конфіскацію майна голови ОТГ.