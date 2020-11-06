Мешканку села Соболівка Вінницької області підозрюють у нанесенні 5-річному хлопчику не сумісних із життям травм. Її затримали 5 листопада, у день смерті дитини.

Про затримання жінки, яка сама виховувала двох дітей, повідомили у поліції Вінниччини. Правоохоронці стверджують, що про інцидент вони дізналися від сільської голови, яка повідомила їм про дивну поведінку односелиці.

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Чиновниця стверджувала, що 25-річна жінка зачинилася, агресивно поводиться та нікого не пускає до себе.

Виховання побоями

Поліцейські, які прибули на місце виклику, побачили жінку, яка тримала на руках сина. Він був без свідомості та мав гематоми на голові.

Заради врятування життя малечі викликали лікарів, але вони були безсилі.

Слідчі з'ясували, що тілесні ушкодження, які призвели до смерті хлопчика, нанесла сама жінка. Вона нібито виховувала сина за допомогою кулаків.

Свою провину жінка заперечує. Каже, буцімто хлопчик впав з двоповерхового ліжка.

Донька залишиться без матері

Оскільки у затриманої крім сина була ще й 6-річна донька, поліцейські звернулися до соціальної служби. Скоріш за все, доньку заберуть до інтернату.

Наразі жінка знаходиться в ізоляторі. Невдовзі їй офіційно повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Якщо суд визнає її провину, жінці загрожує до 15 років ув'язнення за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.