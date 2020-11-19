Правоохоронці провели спецоперацію зі знешкодження угрупування, до складу якого входили небезпечні зловмисники. 3 чоловіків підозрюють у викраденні та катуванні людей.

Про затримання підозрюваних, які вимагали від постраждалих 3 тисячі доларів вигаданого боргу, повідомили у фейсбуці поліції Вінницької області. Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців, але їм це не вдалося.

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Незабаром підозрюваним обиратимуть запобіжний захід.

Що відомо про звільнення заручників, який утримували бандити

Як стверджують слідчі, чоловіки викрали 2 людей та вивезли їх до приватного будинку в Шаргороді. Там постраждалих били бітами, а також стріляли біля них з вогнепальної зброї. Наступного дня одного з викрадених відпустили для того, щоб він привіз гроші. Втім, потерпілий звернувся до лікарні та поліції.

Коли копи встановили місце перебування заручника, вони направили туди спецпризначенців "КОРДу". Чоловіка звільнили, а підозрювані змогли сісти у машину та намагалися втекти.

Вже за межами міста правоохоронці витіснили машину з дороги, а вона влетіла у дерево. Зловмисники вибігли з автівки та хотіли сховатися в лісі. Втім, їх наздогнали.



Спецпризначенці затримали членів злочинного угрупування / Фото пресслужби поліції Вінницької області

Як покарають підозрюваних

Затриманими виявилися 3 мешканців Шаргородського району Вінниччини 31, 32 та 33 років. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Один з учасників угрупування вже перебував у тюрмі за розбій.

Під час обшуків слідчі вилучили ножі, бити, а також інші докази участі чоловіків у злочинній діяльності.



Затримані намагалися втекти від копів / Фото пресслужби поліції Вінницької області

За фактом правопорушень відкрили кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі людини, а також нанесення умисних ушкоджень середньої тяжкості.

Якщо суд визнає затримних винними, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.