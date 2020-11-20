У жорсткому лобовому зіткненні двох легковиків поблизу міста Бар Вінницької області 20 листопада загинув секретар місцевого суду. Він перебував у машині прокурора Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Ігоря Лаврова.

Про смертельну аварію, яка сталася у Вінницькій області, написала у фейсбуці адвокат Лариса Криворучко. За її словами, у ДТП постраждали 3 осіб.

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Секретар суду помер на місці інциденту.

Що відомо про загибель працівника суду у ДТП під Баром

Наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюватимуть всі обставини зіткнення авто. Яка з машин вилетіла на зустрічну смугу, невідомо. Втім, внаслідок удару, товариш прокурора загинув.

Ще дві жінки отримали травми. Скоріш за все, вони перебували в іншому автомобілі.



За попередніми даними, прокурор та працівник суду були нетверезі / Фото Лариси Криворучко

"ВАЗ-21120", який, за словами адвоката, належить прокуророві, отримав надсерйозні пошкодження. У електронній декларації Ігоря Лаврова дійсно є відомості про таку машину. Але записана вона не на самого працівника правоохоронних органів.

Прокурора забрала швидка. І ще двох дівчаток забрала швидка. За попередньою інформацією: всі п'яні (секретар, прокурор). Бідні люди. Чи не ганяйте зараз,

– написала Криворучко.

Офіційних коментарів про подію від поліції наразі немає.