Винним у катастрофі літака МАУ в Ірані загрожує тільки 3 роки ув'язнення, – Мамедов
Максимальне покарання для осіб, які винні у збитті літака МАУ в Ірані 8 січня, становить 3 роки ув'язнення. Водночас українські слідчі так і не змогли допитати підозрюваних в атаці на літак.
Винні у катастрофі літака повинні будуть заплатити грошову компенсацію сім'ям загиблих. Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.
Важливо Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ, – МЗС України
Ми дізналися, що розслідування ведеться у контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу Ірану, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років ув'язнення і компенсацію,
– сказав Мамедов.
За його словами, відкритим є питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які відповідальні за організацію військової служби та дії своїх підлеглих.
"Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи", – підкреслив заступник генпрокурора.
Україну не допускають до допиту підозрюваних
Іран не допускає українську сторону до допиту підозрюваних, мовляв, це державна таємниця.
Я вважаю, що позбавлення життя 176 невинних громадян України, Канади, ЄС та Ірану шляхом застосування військової техніки не може бути державною військовою таємницею,
– наголосив Мамедов.
Водночас він розповів, що в Тегерані домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на українські запити.
Головне про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
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