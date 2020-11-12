Максимальне покарання для осіб, які винні у збитті літака МАУ в Ірані 8 січня, становить 3 роки ув'язнення. Водночас українські слідчі так і не змогли допитати підозрюваних в атаці на літак.

Винні у катастрофі літака повинні будуть заплатити грошову компенсацію сім'ям загиблих. Про це в інтерв'ю "Цензор.нет" розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

Важливо Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ, – МЗС України

Ми дізналися, що розслідування ведеться у контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу Ірану, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років ув'язнення і компенсацію,

– сказав Мамедов.

За його словами, відкритим є питання, чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які відповідальні за організацію військової служби та дії своїх підлеглих.

"Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи", – підкреслив заступник генпрокурора.

Україну не допускають до допиту підозрюваних

Іран не допускає українську сторону до допиту підозрюваних, мовляв, це державна таємниця.

Я вважаю, що позбавлення життя 176 невинних громадян України, Канади, ЄС та Ірану шляхом застосування військової техніки не може бути державною військовою таємницею,

– наголосив Мамедов.

Водночас він розповів, що в Тегерані домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на українські запити.

Зверніть увагу! Літак МАУ збили іранські військові. Наразі розслідування справи ще триває. Тегеран досі не надав технічний звіт потерпілим сторонам. Міжнародна організація цивільної авіації закликала пришвидшити цей процес. Детальніше про катастрофу літака МАУ – читайте тут.



Головне про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу