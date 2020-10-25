На виборчій дільниці у Вінниці чоловік штовхнув волонтера, який проводив опитування від президента, та пошкодив урну з анкетами. Його вже затримала поліція.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, передає поліція області у фейсбуці.

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У поліції розповіли, що біля однієї із виборчих дільниць на вулиці Андрія Первозванного невідомий чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування "5 питань від президента".

"Протягом півгодини після надходження повідомлення про правопорушення працівники поліції встановили та затримали правопорушника. Ним виявися 46-річний вінничанин", – пояснили в поліції.

Додамо, що волонтер у Вінниці проводив ініційований президентом Володимиром Зеленським опитування. Відомо, що з цими особами укладаються цивільно-правові угоди.

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Зазначимо, що всеукраїнське опитування викликало чимало обурення та суперечок серед українців. Які курйози та порушення виникли через це опитування – читайте у матеріалі.