Хабар у понад 4 мільйони гривень пропонував голові Вінницької ОДА Сергію Борзову керівник Служби автомобільних доріг області Сергій Алєксєєв. Його затримали під час передачі першої частини суми.

Про деталі злочину та антикорупційної спецоперації правоохоронців у Вінниці 8 жовтня розповіли у пресслужбі Укравтодору, в САП, а також голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у фейсбуці.

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Що відомо про корупційний скандал у Вінниці з автодором та ОДА

Як зафіксували правоохоронці, хабар у 4,2 мільйона гривень пропонував голові Вінницької ОДА Сергію Борзову керівник Служби автомобільних доріг області Ігор Алєксєєв.

За ці гроші голова ОДА мав організувати погашення заборгованості з бюджету за раніше закуплене медичне обладнання до комунального медичного закладу області.

Комерційні структури ТОВ "Ілантанмед" і ПП "Донмед" мали б отримати 42 мільйони гривень.

Першу частину хабаря у 200 тисяч гривень Алєксєєв передавав Борзову, якраз у цю мить його затримали правоохоронці. Кримінальне провадження розслідує НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Що відомо про Ігоря Алєксєєва (за даними Укравтодору) Ігор Алексєєв працював начальником обласної служби у 2014 – 2016.

Його звільнили після трьох доган за невиконання службових обов'язків.

Це не завадило Алєксєєву у 2019 поновитися на роботі через суд.

За наступний період роботи він отримав ще дві догани.

Коментарі Вінницької ОДА та Укравтодору

Глава Укравтодору Олександр Кубраков щодо інциденту заявив, що підпорядкована йому організація "має нульову толерантність до корупції" та буде всіляко допомагати правоохоронцям у розслідуванні справи.

Сергій Борзов, який є главою ОДА і кандидатом на пост міського голови Вінниці від "Слуги народу", погодився, що "з корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати".