Корупційний скандал у Вінниці: глава автодору давав хабар керівнику ОДА – 4,2 мільйона гривень
Хабар у понад 4 мільйони гривень пропонував голові Вінницької ОДА Сергію Борзову керівник Служби автомобільних доріг області Сергій Алєксєєв. Його затримали під час передачі першої частини суми.
Про деталі злочину та антикорупційної спецоперації правоохоронців у Вінниці 8 жовтня розповіли у пресслужбі Укравтодору, в САП, а також голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у фейсбуці.
Читайте також Податківці Львівщини за гроші покривали підприємців: СБУ спіймала їх на черговому хабарі
Що відомо про корупційний скандал у Вінниці з автодором та ОДА
Як зафіксували правоохоронці, хабар у 4,2 мільйона гривень пропонував голові Вінницької ОДА Сергію Борзову керівник Служби автомобільних доріг області Ігор Алєксєєв.
- За ці гроші голова ОДА мав організувати погашення заборгованості з бюджету за раніше закуплене медичне обладнання до комунального медичного закладу області.
- Комерційні структури ТОВ "Ілантанмед" і ПП "Донмед" мали б отримати 42 мільйони гривень.
Першу частину хабаря у 200 тисяч гривень Алєксєєв передавав Борзову, якраз у цю мить його затримали правоохоронці. Кримінальне провадження розслідує НАБУ під процесуальним керівництвом САП.
Коментарі Вінницької ОДА та Укравтодору
- Глава Укравтодору Олександр Кубраков щодо інциденту заявив, що підпорядкована йому організація "має нульову толерантність до корупції" та буде всіляко допомагати правоохоронцям у розслідуванні справи.
- Сергій Борзов, який є главою ОДА і кандидатом на пост міського голови Вінниці від "Слуги народу", погодився, що "з корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати".