У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня. Замість суботи та неділі обмеження діятимуть у понеділок й вівторок.

Такі заходи хочуть запровадити для вінницьких рестораторів. Про це повідомляє Vlasno.info.

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Річ у тім, що заклади харчування отримують основний прибуток саме у вихідні. Тому заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний наголосив, що місцева влада пропонує обласній комісії ТЕБ та НС перенести вихідні дні на понеділок та вівторок.

Якщо комісія підтримає, сподіваюся, що підприємцям буде легше працювати. Вони отримають виторг та зможуть виплатити усю заробітну плату своїм працівникам. Це складний період і нам потрібно з нього виходити,

– зауважив чиновник.

За словами Очеретного, таке ж звернення написали до прем'єр-міністра України.

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Заступник додав, що міська рада буде впроваджувати антикризові заходи. Зокрема, підприємців першої та другої групи хочуть звільнити від сплати єдиного податку у 2021 році на 2 місяці.

Крім цього, у Вінниці планують продовжити програму компенсації пільгових кредитів. Очеретний наголосив, що не всі зможуть працювати якщо в Україні запровадять повний локдаун.

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Зверніть увагу! З 13 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу