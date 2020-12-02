У Вінниці 1 грудня сталась трагедія – некерований мікроавтобус збив на смерть літню жінку. Власник автомобілю лишив його на стоянці й пішов у магазин. Машина поїхала самовільно.

ДТП сталась приблизно о 12 годині на вулиці Келецькій. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

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Обставини ДТП

74-річна мешканка Вінниці йшла собі тротуаром й нічого не підозрювала. Вона не очікувала, що мікроавтобус, який залишили на стоянці, почне рухатись самовільно.

Машина збила літню жінку. У лікарні вона, на жаль, померла від отриманих травм.

Власник автомобілю Renault Master у цей час був у магазині, в автівці нікого не було. Чому вона поїхала самовільно з’ясовуватиме експертиза.

Що загрожує власнику мікроавтобусу?

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водій може опинитись у тюрмі – максимальне покарання за злочин (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) це 8 років позбавлення волі.