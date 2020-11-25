У Вінниці відмовилися від головної ялинки: що місцева влада пропонує натомість
Через зростання кількості хворих на коронавірус у Вінниці місцева влада вирішила не встановлювати головну міську ялинку на новорічно-різдвяні свята. Натомість усі святкування пропонують перенести в онлайн. Щоправда, святкова ілюмінація та вертеп все ж залишаться.
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Про це у фейсбуці написав мер міста Сергій Моргунов. Як він зауважив, карантинний 2020 рік у всьому світі змінює підходи і щодо святкування Нового року. А основним символом цих свят в будь-якому місті є головна міська ялинка.
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"Я бачив, що і серед вінничан розгорнулась велика дискусія щодо цього. Навіть є декілька петицій. Одні вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші – навпаки за збереження цієї традиції, щоб у цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", – зазначив Моргунов.
Мер Вінниці додає, що сьогодні ситуація із захворюваністю – досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові антирекорди.
Тому цього року головної вінницької ялинки в Центральному парку імені Леонтовича не буде, а святкові заходи буде перенесено в онлайн-формат. Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Та обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп, як ми це робили в минулі роки,
– заявив він.
На звершення Моргунов закликав усіх дотримуватися соціальної дистанції та пам’ятати про інші заходи безпеки під час святкування новорічно-різдвяних свят у Вінниці.
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Ситуація з коронавірусом у Вінницькій області
- За минулу добу, 24 листопада, у Вінницькій області зафіксували 326 нових випадків зараження COVID-19, 6 осіб померли.
- Згідно з офіційними даними, в цьому регіоні за 10 днів зросла кількість інфікованих. Зокрема, 16 листопада було зафіксовано 104 нових випадків зараження.
- За весь період епідемії у Вінницькій області коронавірус підтвердили у 15 984 жителів. Продовжують хворіти 6 702 особи, а померли від інфекції 277 осіб.
- За минулу добу в Україні підтвердили 13 882 нових випадків COVID-19, і загальна кількість хворих зросла до 661 858 осіб.
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