Вінницький міський суд постановив екстрадувати колишнього американського військового Крейґа Ленґа до США, де його підозрюють у вбивстві літньої пари. Цілий рік чоловік намагався отримати в Україні статус біженця, але це виявилося марним.

Про рішення про екстрадицію розповів "Радіо Свобода" адвокат Крейґа Олександр Веремієнко. Він порівняв постанову суду з екстрадицією добровольця Тимура Тумгоєва, якого Україна видала Росії у 2018.

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Захист колишнього бійця армій США та України готує апеляцію на рішення про екстрадицію.

Що відомо про Крейґа Ленґа

Американець воював в Іраку та Афганістані у складі збройних сил Штатів. В Україну він прилетів у 2015 році. Тоді ж приєднався до "Правого сектору". Рік чоловік захищав Україну від російських загарбників у складі добровольчого підрозділу, а коли з'явилася можливість підписати контракт із ЗСУ, отримав офіційний статус.

Після кількох місяців служби у лавах ЗСУ на Світлодарській дузі Ленґ звільнився.

У вересні 2019 американця заарештували за запитом правоохоронців США. З того часу він знаходиться під вартою.

Провину не визнає

Американські прокурори підозрюють Ленґа у подвійному вбивстві у Флориді. Він нібито позбавив життя літню пару заради пограбування. Втім, підозрюваний всі обвинувачення відкидає та хоче залишитись в Україні. У США йому загрожує страта.

Рішення не остаточне

Згідно із законодавством, у захисників колишнього військовослужбовця є 5 днів на подачу апеляції. Вони це планують зробити. Тому питання екстрадиції ще не вирішено.