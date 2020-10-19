За 3 роки після жахливого ДТП Зайцева кілька разів сплатила постраждалим по 30 гривень
Жоден із потерпілих у справі про криваву ДТП у Харкові не може домогтися виплат від винуватців. Засуджений Генадій Дронов за всі ці роки не надав сім'ям загиблих чи постраждалих ані копійки. Олена Зайцева переказала зовсім глумливі суми.
Про тотальну несправедливість щодо потерпілих під час аварії розповіла виданню NewsRoom адвокат Лариса Матвєєва. За її словами, грошові компенсації мають нараховуватися автоматично – від зарплат ув'язнених у колоніях.
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Нульові компенсації
Від Олени Зайцевої люди лише кілька разів отримали по 30 – 35 гривень. Скільки винуватиця ДТП із шістьма загиблими заробляє у виправному центрі, невідомо. На адвокатські запити керівництво закладу напряму не відповідає. Другий ув'язнений за цією справою, Геннадій Дронов, зовсім нічого не переказав постраждалим. Хоча під час судових засідань обіцяв сплачувати компенсацію.
Головне про смертельну аварію в Харкові
- ДТП трапилося 18 жовтня 2017 року. На перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
- За кермом Lexus сиділа 20-річна Олена Зайцева. Вона вела автівку із шаленою швидкістю понад 110 кілометрів на годину.
- Volkswagen належав Геннадію Дронову, який поїхав на миготливий жовтий сигнал світлофору.
- Від удару кросовер Зайцевої вилетів на тротуар та розкидав пішоходів.
- Внаслідок аварії загинули 6 людей. Ще 5 перехожих отримали травми.
- У суді обидва звинувачених визнали свою провину у порушенні правил дорожнього руху.
- Зайцева та Дронов отримали по 10 років позбавлення волі.
- Суди інших інстанцій не задовольнили клопотання адвокатів засуджених та підтвердили цей строк.