Жоден із потерпілих у справі про криваву ДТП у Харкові не може домогтися виплат від винуватців. Засуджений Генадій Дронов за всі ці роки не надав сім'ям загиблих чи постраждалих ані копійки. Олена Зайцева переказала зовсім глумливі суми.

Про тотальну несправедливість щодо потерпілих під час аварії розповіла виданню NewsRoom адвокат Лариса Матвєєва. За її словами, грошові компенсації мають нараховуватися автоматично – від зарплат ув'язнених у колоніях.

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Згідно із вирішенням судів під час розгляду кримінальної справи щодо ДТП, винуватці аварії мають сплатити по три мільйони гривень.

Нульові компенсації

Від Олени Зайцевої люди лише кілька разів отримали по 30 – 35 гривень. Скільки винуватиця ДТП із шістьма загиблими заробляє у виправному центрі, невідомо. На адвокатські запити керівництво закладу напряму не відповідає. Другий ув'язнений за цією справою, Геннадій Дронов, зовсім нічого не переказав постраждалим. Хоча під час судових засідань обіцяв сплачувати компенсацію.

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