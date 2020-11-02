Винуватця смертельної ДТП під Козином Антона Желепу засудили до 10 років ув'язнення
Винуватця ДТП, у якій загинула члени однієї сім'ї – 2 дорослих та 2 дітей, Антона Желепу засудили до 10 років ув'язнення. Відповідне рішення суд прийняв 2 листопада.
Суд у повному обсязі задовольнив позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
До теми Антон Желепа: що відомо про учасника ДТП біля Козина, в якій загинула сім'я
Крім того, Желепу позбавили права керувати автомобілем впродовж 3 років.
Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений повністю визнав вину та попросив вибачення у потерпілих,
– розповіла "Українській правді" речниця прокуратури Надія Максимець.
Вона також додала, що від адвоката Желепа відмовився.
Крім того, згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків.
ДТП під Козином: що відомо
- 12 липня на Обухівському шосе поблизу Козина трапилася ДТП.
- В автомобіль Hyundai, в якому перебувала сім'я із 5 людей, на швидкості врізався Mercedes, за кермом якого був Желепа.
- На місці події загинуло подружжя та їхня восьмирічна донька. Ще 2 хлопчиків віком 10 та 12 років з цього авто забрали до лікарні.
- Молодший хлопчик помер у реанімації.
- Винуватець аварії був п'яний та під дією наркотиків.
- Суд взяв підозрюваного під варту на два місяці без права внесення застави.
Поділитися новиною