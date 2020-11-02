Винуватця ДТП, у якій загинула члени однієї сім'ї – 2 дорослих та 2 дітей, Антона Желепу засудили до 10 років ув'язнення. Відповідне рішення суд прийняв 2 листопада.

Суд у повному обсязі задовольнив позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Крім того, Желепу позбавили права керувати автомобілем впродовж 3 років.

Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений повністю визнав вину та попросив вибачення у потерпілих,

– розповіла "Українській правді" речниця прокуратури Надія Максимець.

Вона також додала, що від адвоката Желепа відмовився.

Крім того, згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків.

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