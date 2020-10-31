66-річному водію автомобіля, який вчинив масштабну аварію у центрі Києва 30 жовтня, повідомили про підозру. Наразі чоловік перебуває у лікарні під охороною.

Дії водія, який спричинив масштабну ДТП у Києві, правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше людей). Про це розповіли у пресслужбі прокуратури Києва.

Детально про подію На Майдані у Києві позашляховик на величезній швидкості збив людей, є загиблі: відео 18+

66-річному чоловікові повідомили про підозру. Наразі підозрюваний перебуває у лікарні під охороною. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу – у процесі розгляду.

Якщо вину водія доведуть у суді, то покарати його можуть позбавленням волі на строк від 3 до 8 років (із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого).

Коротко про аварію на Майдані Незалежності з трагічними наслідками

30 жовтня в Києві на Майдані Незалежності близько 16:00 водій позашляховика Land Rover втратив контроль за керуванням і виїхав у пішохідну зону.

Під колеса потрапили кілька людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту. Позашляховик продовжив рух до вулиці Хрещатик, протаранив ще кілька авто та збивав людей.

На жаль, дві жінки 1941 року народження та 1990 року народження загинули на місці. Ще троє людей (серед них і 5-місячна дитина) зазнали травм та потрапили до лікарні.

Тест драгером на місці трагедії не показав перевищення норми алкоголю в крові водія. Попередньо причиною смертельної ДТП на Майдані Незалежності називають те, що водій знепритомнів.

ДТП зі смертельними наслідками у Києві на Майдані 30 жовтня: відео 18+

До теми Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: що відомо про винуватця