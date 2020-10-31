Винуватцю ДТП на Майдані повідомили про підозру
66-річному водію автомобіля, який вчинив масштабну аварію у центрі Києва 30 жовтня, повідомили про підозру. Наразі чоловік перебуває у лікарні під охороною.
Дії водія, який спричинив масштабну ДТП у Києві, правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше людей). Про це розповіли у пресслужбі прокуратури Києва.
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66-річному чоловікові повідомили про підозру. Наразі підозрюваний перебуває у лікарні під охороною. Питання щодо обрання йому запобіжного заходу – у процесі розгляду.
Якщо вину водія доведуть у суді, то покарати його можуть позбавленням волі на строк від 3 до 8 років (із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого).
Коротко про аварію на Майдані Незалежності з трагічними наслідками
- 30 жовтня в Києві на Майдані Незалежності близько 16:00 водій позашляховика Land Rover втратив контроль за керуванням і виїхав у пішохідну зону.
- Під колеса потрапили кілька людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту. Позашляховик продовжив рух до вулиці Хрещатик, протаранив ще кілька авто та збивав людей.
- На жаль, дві жінки 1941 року народження та 1990 року народження загинули на місці. Ще троє людей (серед них і 5-місячна дитина) зазнали травм та потрапили до лікарні.
- Тест драгером на місці трагедії не показав перевищення норми алкоголю в крові водія. Попередньо причиною смертельної ДТП на Майдані Незалежності називають те, що водій знепритомнів.
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