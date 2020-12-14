Підприємство обійшлося компанії "Південний проєкт" у 5,327 мільярда рублів або ж 73 мільйони доларів, повідомляє "Крим. Реалії".

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Варто зауважити, що українські експерти запевнили – така ціна винзаводу та його виноградників є серйозно заниженою.

Другим учасником аукціону була компанія "Естейт Груп". Проте під час аукціону вона запропонувала меншу суму, а саме 5,3 мільярда рублів.

Компанія "Південний проєкт" зареєстрована у місті Санкт-Петербург. Вона на 99,9% належить "Акціонерному банку "Росія".

Зверніть увагу! Раніше, у грудні 2017 року, фірма "Південний проєкт" придбала завод ігристих вин на окупованому півострові – "Новий Світ" в Судаку.

Основним акціонером та ексголовою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук. Він є близьким до російського президента, бізнесмена навіть називають "касиром Путіна".

Після окупації Криму Росією американське Міністерство фінансів ввело санкції проти Ковальчука. Через роботу на півострові банк "Росія" також перебуває під санкціями.