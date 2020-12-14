Винзавод "Масандра" в окупованому Криму продали "касиру" Путіна: деталі
Окупанти продали кримський виноробний завод "Масандра" дочірній фірмі банку "Росія". Його основним акціонером є Юрій Ковальчук, якого називають "касиром" Путіна.
Підприємство обійшлося компанії "Південний проєкт" у 5,327 мільярда рублів або ж 73 мільйони доларів, повідомляє "Крим. Реалії".
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Варто зауважити, що українські експерти запевнили – така ціна винзаводу та його виноградників є серйозно заниженою.
Другим учасником аукціону була компанія "Естейт Груп". Проте під час аукціону вона запропонувала меншу суму, а саме 5,3 мільярда рублів.
Що варто знати про винзавод "Масандра"
- Це один із найбільших виноробних заводів України та Європи. У 1998 році його занесли до Книги рекордів Гіннеса.
- У 2014 році "Масандру" оголосили власністю управління справами президента Росії.
- Водночас на материковій частині України продовжує діяти концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".
- У жовтні 2020 року "депутати" Криму проголосували за приватизацію підприємства.
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