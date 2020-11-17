В анексованому Криму на акціон виставили відомий виноробний завод "Масандра". Стартова ціна підприємства – 5,3 мільярда рублів, що еквівалетно близько 2 мільярдам гривень. Представництво президента України в АРК уже звернулось до прокуратури.

Торги планують провести 14 грудня

Заявки на участь в аукціоні можна подати до 8 грудня. Самі торги відбудуться 14 грудня. Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на "РосЭлТорг".

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Планують продати одразу 100% акцій "Масандри". Аби взяти участь в аукціоні, необхідно заплатити 20% від стартової ціни акцій – тобто близько 1 мільярда рублів.

Як відреагувала Україна

Представництво президента в АРК направило звернення до прокуратури Криму щодо "Масандри" та продажу майна Керченської поромної переправи. Виноробне підприємство, зазначимо, належить Мінагрополітики України.

У прокуратурі проводять розслідування незаконного привласнення та розтрати майна.