Окупанти продають винзавод "Масандра" у Криму: що кажуть у Зеленського
В анексованому Криму на акціон виставили відомий виноробний завод "Масандра". Стартова ціна підприємства – 5,3 мільярда рублів, що еквівалетно близько 2 мільярдам гривень. Представництво президента України в АРК уже звернулось до прокуратури.
Торги планують провести 14 грудня
Заявки на участь в аукціоні можна подати до 8 грудня. Самі торги відбудуться 14 грудня. Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на "РосЭлТорг".
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Планують продати одразу 100% акцій "Масандри". Аби взяти участь в аукціоні, необхідно заплатити 20% від стартової ціни акцій – тобто близько 1 мільярда рублів.
Як відреагувала Україна
Представництво президента в АРК направило звернення до прокуратури Криму щодо "Масандри" та продажу майна Керченської поромної переправи. Виноробне підприємство, зазначимо, належить Мінагрополітики України.
У прокуратурі проводять розслідування незаконного привласнення та розтрати майна.
Що відомо про "Масандру"?Це один із найбільших виноробних заводів не лише України, а й Європи. Після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, "Масандру" оголосили власністю управління справами президента Росії. Проте на материковій частині України продовжує діяти концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".
У жовтні 2020 року "Масандру" у свій порядок денний внесли так звані "депутати" анексованого півострова. Вони проголосували за приватизацію підприємства.
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