В уряді розробили програми допомоги для підприємців, якщо в Україні посилять карантин. Зокрема, це виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень та звільнення від податків деяких підприємців.

Усі програми спрямують на розгляд до Ради. У Кабміні очікують, що парламентарі підтримають ініціативи. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Про які програми мовиться

Виплати по 8 тисяч ФОПам та найманим працівникам

Так, гроші виплатять тим, чия сфера діяльності може потрапити під закриття через карантин. Загальний обсяг виплат становитиме понад 10 мільярдів гривень. Скористатись допомогою зможуть понад мільйон українців.

Збереження робочих місць

Якщо запровадять жорсткий карантин роботодавці зможуть одноразово отримати до 8 тисяч гривень на кожного працівника, робочий час якого вимушено скоротять.

Компенсація на виплати ЄСВ

Підприємства, що призупинять роботу під час карантину, отримають гроші на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Для цього планують передбачити майже 1,5 мільярда гривень для 120 тисяч юридичних осіб.

Звільнення від податків

Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, хочуть звільнити майже 200 тисяч підприємців 1 групи.

Гарантії по кредитах

Крім цього, Шмигаль заявив, що держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець взяв у банку.

Так, уряд розробив програму портфельних гарантій по кредитах для малого та середнього бізнесу. Виділять додаткові 5 мільярдів гривень, які спрямують на здешевлення позик для підприємств. За словами прем'єра, термін таких гарантій може бути від 1 до 10 років.

Чи посилять карантин

На засіданні Шмигаль припустив, що на новорічні свята можуть ввести локдаун. Наразі такий варіант лише розглядають, однак якщо карантин вихідного дня не дасть ефекту, обмеження можуть посилити.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу