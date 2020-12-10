Влада Португалії погодилась виплатити грошову компенсацію вдові та дітям загиблого Ігоря Гоменюка. У березні 2020 року 40-річний українець помер в аеропорту Лісабона після побиття працівниками міграційної служби.

Рішення про компенсацію ухвалив уряд Португалії

Рішення про виплату компенсації уряд країни ухвалив 10 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

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Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання,

– написав глава МЗС.

Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Раніше голова Спілки українців в Португалії Павло Садоха зазначив, що за 9 місяців, які минули з часу трагедії, португальська влада не спромоглась на вибачення перед родиною Гоменюка.

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