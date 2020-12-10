Португалія виплатить відшкодування сім’ї українця, якого вбили в аеропорту Лісабона
Влада Португалії погодилась виплатити грошову компенсацію вдові та дітям загиблого Ігоря Гоменюка. У березні 2020 року 40-річний українець помер в аеропорту Лісабона після побиття працівниками міграційної служби.
Рішення про компенсацію ухвалив уряд Португалії
Рішення про виплату компенсації уряд країни ухвалив 10 грудня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
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Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання,
– написав глава МЗС.
Раніше голова Спілки українців в Португалії Павло Садоха зазначив, що за 9 місяців, які минули з часу трагедії, португальська влада не спромоглась на вибачення перед родиною Гоменюка.
Що відомо про загибель Ігоря Гоменюка
- Українця затримали за спробу в'їзду в країну без візи.
- У кімнаті без камер чоловіка побили троє працівників міграційної служби. В ізоляторі він помер.
- Прокуратура виснула їм звинувачення в убивстві
- Через 9 місяців після вбивства у відставку пішла голова міграційної служби Португалії Кріштіна Гатоеш.
- Перше судове засідання у справі відбудеться 20 січня 2021 року.
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