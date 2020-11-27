Виправдали суддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав
Шевченківський суд Києва вправдав колишнього суддю Печерського суду столиці Віктора Кицюка. Його обвинувачували у позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки до Межигір'я взимку 2013 року.
Прокурор у справі не прийшов на судове засідання. Про це у фейсбуці розповів адвокат потерпілих Роман Маселко.
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Вона (суддя – 24 канал) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини й доказах невинуватості водія,
– написав Маселко.
За версією слідства, Кицюк виніс 2 неправосудні рішення. За це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає своєї провини.
Його адвокат Андрій Подосінов у коментарі "Громадському" раніше зазначив, що у діях Кицюка немає дисциплінарного складу злочину.
"Наша позиція така, що в діях Кицюка відсутній дисциплінарний проступок, що підтверджено і відмовою Вищої ради правосуддя про притягнення його до відповідальності за ці ж факти", – казав Подосінов.
Також адвокат наголошував, що він та його підзахисний виступають проти закриття провадження через рішення Конституційного Суду. Тому планують доводити невинуватість Кицюка у судовому процесі.
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Що відомо про Віктора Кицюка?Відповідно до бази активістів, він – один із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану. Зокрема, забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.
Кицюка звинувачували у позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки до Межигір'я взимку 2013 року.
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