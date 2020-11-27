Шевченківський суд Києва вправдав колишнього суддю Печерського суду столиці Віктора Кицюка. Його обвинувачували у позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки до Межигір'я взимку 2013 року.

Прокурор у справі не прийшов на судове засідання. Про це у фейсбуці розповів адвокат потерпілих Роман Маселко.

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Вона (суддя – 24 канал) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини й доказах невинуватості водія,

– написав Маселко.

За версією слідства, Кицюк виніс 2 неправосудні рішення. За це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає своєї провини.

Його адвокат Андрій Подосінов у коментарі "Громадському" раніше зазначив, що у діях Кицюка немає дисциплінарного складу злочину.

"Наша позиція така, що в діях Кицюка відсутній дисциплінарний проступок, що підтверджено і відмовою Вищої ради правосуддя про притягнення його до відповідальності за ці ж факти", – казав Подосінов.

Також адвокат наголошував, що він та його підзахисний виступають проти закриття провадження через рішення Конституційного Суду. Тому планують доводити невинуватість Кицюка у судовому процесі.

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Довідка. У червні 2020 року КСУ фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу. Вона передбачала відповідальність суддів за свідомо прийняті неправосудні рішення. Раніше з клопотанням про скасування цієї статті до Конституційного Суду звернулися представники "Опозиційної платформи – за життя".