Чи виправить законопроєкт Разумкова наслідки рішення КСУ: відповідь експерта
Через перерву в сесійній роботі парламенту у підвішеному стані опинилось Агенство запобігання корупції, роботу якого заблокувало рішення Конституційного суду. Кожна фракція і депутаться група у Верховній Раді подала свій законопроєкт. Втім до голосування в парламенті готовий лише проєкт спікера Дмитра Разумкова.
Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін сказав, що законопроєкт Разумкова не розв'язує найголовніші проблеми. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Чи вирішить законопроєкт наслідки після рішення КСУ
За його словами, цей законопроєкт:
- не відновлює покарання за брехню в декларації;
- не відновлює повноваження НАЗК.
Він не стосується Конституційного суду України. Він взагалі не реагує на конституційну кризу, яка зараз є найбільшою загрозою. Аджу КСУ в будь-який момент може знести велику кількість важливих реформ,
– зазначив Шабунін.
Експерт відзначив, що законопроєкт може розв'язати проблеми з декларуванням, якщо його ухвалять у першому читанні, а перед другим виправлять відповідні норми.
Критичний обман законопроєкту
Як сказав Шабунін, критичний обман законопроєкту Разумкова полягає в тому, що його приймуть таким, який він зараз є, тобто без допрацювання перед другим читанням. Це означатиме, що, скоріш за все, кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях не повернуть до 2021 року.
Підігравання парламенту
"Складається враження, що парламент підіграє Медведчуку і Коломойському, які стоять за рішенням КСУ", – також додав керівник Центру протидії корупції.
Законопроєкт Разумкова: що відомо
- Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, в якому він запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, скасовані рішенням КСУ.
- У "Слузі народу" запевнили, що законопроєкт може розглядатися в Раді тільки в комплексі з рішенням про Конституційний Суд.
- Експерти ствердили, що проєкт голови Верховної Ради не вирішить конституційної кризи.
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