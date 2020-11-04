У Вірджинії Джо Байдену помилково порахували 100 тисяч зайвих голосів
У штаті Вірджинія в США помилково порахували 100 тисяч зайвих голосів на користь кандидата у президенти від демократів Джо Байдена. Помилку виправили упродовж 10 – 15 хвилин.
Математичну помилку допустили в окрузі Ферфакс. Про це повідомляє The Washington Post.
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Незважаючи на інцидент, Байден все одно залишився лідером у Вірджинії. Він випереджає чинного президента США Дональда Трампа на понад 9% голосів виборців.
Як голосували виборці у Вірджинії
Наразі у штаті опрацювали 87% бюлетенів.
- Байден отримав 53,9% голосів виборців – за нього проголосували 2 319 709 людей
- Трамп отримав 44,6% голосів виборців – за нього проголосували 1 921 900 виборців.
Кого обирали американці під час виборів 3 листопада
- Президента США;
- віцепрезидента США;
- членів Палати представників;
- членів Сенату
- губернаторів штатів і територій
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