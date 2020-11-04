У штаті Вірджинія в США помилково порахували 100 тисяч зайвих голосів на користь кандидата у президенти від демократів Джо Байдена. Помилку виправили упродовж 10 – 15 хвилин.

Математичну помилку допустили в окрузі Ферфакс. Про це повідомляє The Washington Post.

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Незважаючи на інцидент, Байден все одно залишився лідером у Вірджинії. Він випереджає чинного президента США Дональда Трампа на понад 9% голосів виборців.

Як голосували виборці у Вірджинії

Наразі у штаті опрацювали 87% бюлетенів.

Байден отримав 53,9% голосів виборців – за нього проголосували 2 319 709 людей

Трамп отримав 44,6% голосів виборців – за нього проголосували 1 921 900 виборців.

Кого обирали американці під час виборів 3 листопада

Президента США;

віцепрезидента США;

членів Палати представників;

членів Сенату

губернаторів штатів і територій

Звернуть увагу! Детальніше про президентські вибори у США 3 листопада можна прочитати тут.