Історією про те, що вірмени, які втікають з близьких до Нагірного Карабаху регіонів палять свої домівки, мабуть, вже нікого не здивуєш. Та доволі неординарний випадок стався в селі Чарактар, адже його спалили повністю. Та потім з'ясувалося, що за домовленостями, це село залишається за Вірменією.

До слова, винен у цьому вийшов уряд Вірменії, який неправильно трактував власноруч підписані угоди. Про це у своєму фейсбуці розповів вірменський політолог Самвел Меліксетян.

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Вірменський уряд опублікував список населених пунктів, які вірмени повинні були покинути. У списку було й село Чарактар. Тож його жителі почали спалювати й демонтувати власні домівки, що могли – забирали з собою.

Фактично село знищили повністю. До слова, це саме те село, кадри спалення домівок в якому побачив без перебільшення увесь світ. Та, як з'ясувалося, це була дурна й безглузда помилка.

Кельбаджарський район, де розташоване село Чарактар, перейшов під контроль Азербайджану з 25 листопада. Та ні російські миротворці, ні азербайджанські військові в нього не увійшли.

Хто буде відповідати за це неподобство? Мабуть, міністр освіти або економіки, які вже покинули посади. Мабуть, винне саме село, а не верховний осел,

– заявив Самвел Меліксетян.

Він також підкреслив, що схожа історія вийшла з селом Аканаберд. Втім, там жило значно менше людей.

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