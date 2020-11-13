За підписаними домовленостями, Вірменія має покинути регіони, що довкола Нагірного Карабаху, які вона раніше окупувала. Покинути ці території збираються й вірмени, що там жили. Вони масово спалюють власні домівки, щоб у них не поселилися азербайджанці.

Зокрема в соцмережах публікують відео, як мешканці Лачинського, Кельбаджарського й Агдамського районів спалюють свої будинки. Про це пише Интерфакс.

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Усі ці райони не входять до складу Нагірно-Карабаської автономної області, а відтак повинні повернутися до складу Азербайджану. Раніше Вірменія окупувала їх у ході війни, щоб мати прохід до невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".

Перед тим, як покинути ці території, вірмени спалюють власні будинки. Це не лише їхні поселення, а й магазини та інші будівлі. Вірмени не хочуть, щоб у них поселилися азербайджанці, що чудово демонструє ненависть цих двох народів одне до одного.

За домовленостями, до 1 грудня 2020 року Азербайджан має повністю повернути собі контроль за цими трьома районами. За Кельбаджарським вже до 15 листопада, Агдамським до 20 листопада, а за Лачинським – до 1 грудня.

Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

В районах, которые должны перейти Азербайджану разбирают магазины, дома, подстанции - все, что возможно. Люди сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/CQvA1L1zSq — Vadim Radchenko (@Aeronaut_ru) November 12, 2020

Детальніше про домовленості: