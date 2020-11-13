Вірмени з Карабаху палять свої будинки, щоб ті не дістались Азербайджану: відео
За підписаними домовленостями, Вірменія має покинути регіони, що довкола Нагірного Карабаху, які вона раніше окупувала. Покинути ці території збираються й вірмени, що там жили. Вони масово спалюють власні домівки, щоб у них не поселилися азербайджанці.
Зокрема в соцмережах публікують відео, як мешканці Лачинського, Кельбаджарського й Агдамського районів спалюють свої будинки. Про це пише Интерфакс.
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Усі ці райони не входять до складу Нагірно-Карабаської автономної області, а відтак повинні повернутися до складу Азербайджану. Раніше Вірменія окупувала їх у ході війни, щоб мати прохід до невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".
Перед тим, як покинути ці території, вірмени спалюють власні будинки. Це не лише їхні поселення, а й магазини та інші будівлі. Вірмени не хочуть, щоб у них поселилися азербайджанці, що чудово демонструє ненависть цих двох народів одне до одного.
За домовленостями, до 1 грудня 2020 року Азербайджан має повністю повернути собі контроль за цими трьома районами. За Кельбаджарським вже до 15 листопада, Агдамським до 20 листопада, а за Лачинським – до 1 грудня.
Детальніше про домовленості:
- Через півтора місяця після початку нового загострення в регіоні Нагірного Карабаху Азербайджан і Вірменія підписали мирову угоду за посередництва Росії.
- Вона передбачає, що в самому Карабаху сторони залишаються на тих позиціях, де були на момент підписання угоди. Тобто в місті Шуші залишається Азербайджан, а всього за 11 кілометрів Вірменія залишиться в Степанакерті.
- Натомість довколишні регіони, які Вірменія раніше окупувала, повернуться під повний контроль Азербайджану. Вірменія лише матиме доступ до Лачинського коридору, що з'єднує її територію з Нагірним Карабахом.
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