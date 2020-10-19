27 вересня почався наступ Азербайджану в Карабасі і через три тижні на південному фронті азербайджанські війська прорвали фронт і цей пролом Вірменії вже нічим закрити. Далі читайте російською мовою.

Вернее, у Армении остаются мотивированные бойцы, остается личный героизм, но армия Армении с тактикой и вооружением 80-х годов 20-го века не может остановить армию Азербайджана, которая имеет тактику и вооружение 10-х годов 21-го века, и максимально воодушевлена довести начатое до конца.

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Азербайджан добился победы в сражении, а Армения потерпела военное поражение в Карабахе, и теперь уход оттуда – вопрос времени.

Как Азербайджан победил сражение?

Ключевым направлением наступления Азербайджана стало южное направление – открытая танкодоступная местность. Это так называемая "зона безопасности" – оккупированная армянской армией территория Азербайджана. Ключевыми опорными пунктами на юге были поселки Физули, Гадрут и Джебраил. Эти были точки связности всего армянского фронта на юге Карабаха. И теперь эта линия обороны уничтожена, и других таких же удобных рубежей, где бы можно было бы остановить наступление, у армянской армии уже нет.

Стратегическая обстановка в Карабахе полностью изменилась. Продолжение наступательной операции Азербайджана вскоре приведет к выходу к Лачину и Шуши – теперь две это ключевых точки связности армянской армии в Карабахе. Выход азербайджанских войск в любой точке на трассу Лачин-Шуши заставит Армению эвакуировать весь регион.

Как мы видим по карте, через Карабах проходит всего три магистрали, от контроля этих линий зависит вообще возможность ведения боевых действий.



Схема продвижения азербайджанских войск / Графика Цензор.нет

Северная трасса Варденис-Мардакерт находится под обстрелом азербайджанских войск, полноценное ее использование затруднено.

Южная трасса Горис-Джебраил в результате наступления взята под контроль Азербайджана.

Центральная трасса Горис-Лачин-Шуша остается единственным путем снабжения для Армении, хотя по мосту у Лачина Азербайджан уже наносил удар баллистической ракетой.

Азербайджан продолжает наступление к Лачину вдоль границы с Ираном и к Шуше по горной дороге, и если не будет политических причин для остановки, азербайджанцы полностью освободят зону безопасности и перехватят главную трассу снабжения.

Ключевым фактором, который "сделал разницу", стал новый подход к оборонному планированию, качество управления и разведки, в том числе, космической, господство в воздухе, современная тактика подавления ПВО и турецкие "Байрактары" с управляемыми бомбами как основное средство огневого поражения противника.

Приоритетные цели, судя по видео:

радары ПВО и зенитно-ракетные комплексы;

РСЗО;

машины снабжения;

танки;

артиллерия;

легкая бронетехника;

базы снабжения;

пехота на позициях.

Судя по видео в интернете и подсчетам ресурса Oryx, армянская армия на данный момент за три недели боев потеряла уничтоженными и захваченными:

12 зенитно-ракетных комплексов войсковой ПВО Оса-АК и Стрела-10 (это большая часть войсковой ПВО, которая была 27 сентября в Карабахе);

2 зенитно-ракетных комплекса дальнего действия С-300ПС (отмечены на карте, один из них, на территории Армении был уничтожен ударом, судя по всему, баллистической ракеты);

станция РЭБ ПВО Репеллент ВС Армении (современная российская система);

5 радаров ПВО;

около 150 грузовых и около 80 легковых автомобилей;

101 танк Т-72;

44 единицы легкой бронетехники – МТЛБ, БМП, БТР;

48 самоходных и буксируемых орудий 2С3, 2С1, Д-20, Д-30, Д-1, КС-19;

47 реактивных систем залпового огня – в основном БМ-21, а также один дальнобойный Смерч БМ-30, две китайские WM-80, а также одна ТОС-1А, информации о поставке которых в Армению из РФ не поступало (уничтожены почти все РСЗО армии Карабаха);

особо следует отметить, что Азербайджан сумел нанести удар и уничтожить оперативно-тактически ракетный комплекс "Эльбрус" на территории самой Армении (отмечено на карте);

попытка армян применить пилотируемую авиацию привела к потере штурмовика Су-25.

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Потери Аремении и Азербайджана

"Байрактары" нанесли армянам больше потерь, чем все остальные виды боевой техники вместе взятые.

Армения заявила уже свыше 710 погибших военных. Это означает, с учетом раненых, что наиболее боеспособные подразделения в Карабахе обескровлены. Да, их активно пополняют добровольцы, но заменить собой хорошо обученную и слаженную армию они не смогут, и прежде всего потому, что решения проблемы дронов по-прежнему нет.

Потери Азербайджана в технике значительные, и здесь следует отметить, что их учет не такой полный – поле боя в основном остается за азербайджанцами, и у армян нет дронов с видеокамерами, но тем не менее, потери азербайджанцев в технике на порядок ниже противника. На видео зафиксировано потери уничтоженными и захваченными:

– 21 танк Т-72 и Т-90;

– 17 единиц легкой бронетехники;

– 12 автомашин.

Азербайджан потери засекретил. Счет потерь явно идет на несколько сот убитых. На карте отмечена гора Арега, в ходе боя в районе которой в конце сентября в засаде погибло два взвода азербайджанской пехоты. Армянская артиллерия, имея наблюдательные пункты в горах и отличный обзор действовала активно, а дроны не могли сразу выбить все огневые позиции по всем фронту.

Армянская пехота показала высокие боевые качества, то, что при таких потерях сражение за южный Карабах шло три недели – заслуга тех, кто держался на передовой, но за это время азербайджанцы перемололи все огневые средства и систему снабжения и дальнейшее сопротивление оказалось невозможно.

Тактика азербайджанской армии

Азербайджан показывает полное превосходство не только в дронах – но и в управлении и планировании боевых действий, мотивация личного состава колоссальна, азербайджанцы стремятся продвигаться вперед где только возможно. Огромное внимание Азербайджан уделяет изоляции района боевых действий. Удары по коммуникациям привели к развалу снабжения и потере большого количества боевой техники, которую армянам пришлось бросить. Очевидно, что на ряде направлений происходит неорганизованный отход.

Тактика азербайджанской армии строится на выявлении и последовательном точечном сокрушении ключевых узлов сопротивления на передовой.

Для этого устанавливается непрерывная разведка с дронов, концентрации на объектах атаки ударных дронов, артиллерии и РСЗО. Огневые средства имеют высокую маневренность. Узлы сопротивления "размягчаются", защитники несут большие потери, маневр обороны сковывается за счет поражения системы снабжения, силы обороны вынужденно рассредоточиваются. Это используется для просачивания в промежутках и стыках боевых порядков армян, как это произошло в Гадруте.

Если при прорыве передовых укреплений были очевидны неумелые действия в ряде случаев, связанные с недостатком боевого опыта, то победа в боях за Гадрут была обеспечена неожиданным маневром в горах азербайджанской пехоты, которая обеспечила быстрое взятие удобного для обороны поселка, имеющего важное оперативное значение. Гадрут показал, что азербайджанцы подготовились к контактным боям и самостоятельным операциям пехоты без бронетехники.

Тактика армян

Армянская армия оказала ожесточенное сопротивление, и применила большое количество традиционных вооружений, но изменить качественный разрыв героизмом и количеством танков и "Градов" нельзя, пришла новая эпоха. Тактика армян сводится к позиционной войне, к нанесению огневого поражения противнику силами артиллерии и РСЗО. Основная боевая нагрузка ложится при этом на пехоту, поскольку при изоляции района боевых действий взаимодействие с танками и артиллерией теряется, снабжение прерывается, и фронт зависит от действий автономных боевых групп пехотинцев.

Прежде всего заметна слабость радиоэлектронной разведки, низкая эффективность радаров ПВО советской разработки против БПЛА. У войск отсутствуют элементарные средства РЭБ. Даже применение современных ЗРК Тор-2МКМ и дальнобойных ЗРК С-300ПС производства 80-х не позволило комплексно прикрыть войска из-за отсутствия радаров ПВО для выявления малоразмерных целей.

В Азербайджане дроны решают широкие оперативно-тактические задачи, в Армении немногочисленные дроны используются весьма ограниченно.

В результате армяне не могли навязать противнику свою инициативу, попытка нанести удар 9 октября под Горадизом была разбита, танковые подразделения были атакованы "Байрактарами" еще на рубеже развертывания. В условиях господства в воздухе противника концентрация любых наземных сил на открытой местности оказалась невозможной.

Как будет дальше действовать Азербайджан?

14 октября начался отход. Азербайджанцы выбили армян с господствующих высот вокруг Джебраила, Гардута и Физули, и удерживать далее фронт стало невозможно. На данный момент азербайджанцы продолжают наступление несмотря на уже второе объявленное перемирие.

Пока непонятно, на каком рубеже азербайджанцы остановятся и остановятся ли вообще, пока не выбьют армян из Карабаха полностью.

На северном фронте в горах, азербайджанцы взяли Талыш и Мадагис, выбили противника из укрепленного района, но армянские части нанесли наступающим значительные потери. Здесь армянской пехоте удается держаться до сих пор. Но судьба Карабаха уже решилась в сражении на юге.

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После прорыва Азербайджан будет продолжать наступление, которое может буксовать по причине сопротивления армянских частей прикрытия, по причине переброски войск, нелетной погоды для дронов. Остановить в горах азербайджанцев можно – но без подготовленных рубежей обороны, без ПВО и снабжения, отряды пехотинцев будут держаться столько насколько у них хватит крови. Такой сценарий войны исключить нельзя, но построить крепкий новый фронт без решения проблемы ПВО не получится.

Теперь сражение за Карабах может остановить только политическое решение.