Єреван та Баку домовились оголосити гуманітарне перемир'я з опівночі 18 жовтня. Попередня спроба припинити вогонь зірвалась кілька днів тому.

Про таке рішення повідомило Міністерство закордонних справ Вірменії на своєму офіційному сайті.

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Дане рішення ухвалене вслід за заявами президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, за заявою співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до Московської заяви від 10 жовтня 2020 року,

– мовиться на сайті вірменського МЗС.

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